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لبنان

سلام استقبل وفداً من نقابات المهن الحرة

Lebanon 24
11-06-2026 | 06:21
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سلام استقبل وفداً من نقابات المهن الحرة
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الكبير وفداً من نقابات المهن الحرة.
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وخلال اللقاء، ألقى نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس كلمة أكد فيها أن اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والعمل معاً لتجاوز المرحلة الدقيقة، داعياً إلى إطلاق حوار وطني عاجل يوحّد الجهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.

وأشار مرتينوس إلى أنه رغم المطالب اللبنانية والدولية بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين، يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته، ما يعطل الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن تحرير لبنان واستقراره وسلامته.

وقال إن نقابات المهن الحرة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين السلطات لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الذي يشكل حاضنة للاستقرار الأمني، بضمان الجيش اللبناني الساهر على سلامة الوطن.

وأضاف أن نقابات المهن الحرة، نقباء ومجالس وأعضاء، تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وإلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وهي تضع كل إمكاناتها بتصرف الدولة بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ ثقافة الدولة ومؤسساتها.

وأعرب مرتينوس في ختام كلمته عن ثقته بقيادة الرئيس نواف سلام وقدرته على إخراج لبنان من أزماته وقيادته نحو الإنقاذ والاستقرار.
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