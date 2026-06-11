سلام استقبل وفداً من نقابات المهن الحرة

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استقبل الدكتور في السرايا الكبير وفداً من نقابات المهن الحرة.وخلال اللقاء، ألقى في عماد مرتينوس كلمة أكد فيها أن اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والعمل معاً لتجاوز المرحلة الدقيقة، داعياً إلى إطلاق عاجل يوحّد الجهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.وأشار مرتينوس إلى أنه رغم المطالب والدولية بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين، يواصل العدو اعتداءاته، ما يعطل الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن تحرير واستقراره وسلامته.وقال إن نقابات المهن الحرة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين السلطات لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الذي يشكل حاضنة للاستقرار الأمني، بضمان الساهر على سلامة الوطن.وأضاف أن نقابات المهن الحرة، نقباء ومجالس وأعضاء، تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وإلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات المتواصلة، وهي تضع كل إمكاناتها بتصرف الدولة بما يسهم في تعزيز وترسيخ ثقافة الدولة ومؤسساتها.وأعرب مرتينوس في ختام كلمته عن ثقته بقيادة الرئيس سلام وقدرته على إخراج لبنان من أزماته وقيادته نحو الإنقاذ والاستقرار.