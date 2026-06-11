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لبنان

رجي: التفاوض المباشر خيار شجاع.. ولارشيه: مصير لبنان لا يقرر في إيران

Lebanon 24
11-06-2026 | 07:30
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رجي: التفاوض المباشر خيار شجاع.. ولارشيه: مصير لبنان لا يقرر في إيران
رجي: التفاوض المباشر خيار شجاع.. ولارشيه: مصير لبنان لا يقرر في إيران photos 0
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عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مباحثات موسعة في باريس مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، بحضور رئيسة لجنة الصداقة اللبنانية-الفرنسية كريستين لافارد وسفير لبنان ربيع الشاعر، تركزت حول المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وملف النازحين السوريين.
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وخلال اللقاء، أكد لارشيه عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، جازماً بأن "مصير لبنان لا يجوز أن يُقرَّر لا في باكستان ولا في إيران". واستنكر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع الأهالي من العودة إلى قراهم في الجنوب، مشدداً على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة كاملة.

من جانبه، أوضح الوزير رجي أن لبنان سلك طريق التفاوض المباشر بكل شجاعة منطلقاً من قناعة راسخة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد للأزمة.

وأثار رجي مع الجانب الفرنسي ملف النازحين السوريين والأعباء الجسيمة التي يتكبدها لبنان، مطالباً فرنسا والاتحاد الأوروبي بمساعدة فاعلة لتأمين عودتهم وتقديم الدعم لهم داخل سوريا بعد زوال أسباب نزوحهم. كما كشف عن نقاشات جارية مع الدول الصديقة بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن الأفكار المطروحة لم تتبلور صيغتها النهائية بعد.

وفي ختام الزيارة، دوّن الوزير رجي كلمة في السجل الذهبي للمجلس، أشاد فيها بالقيم المشتركة والصداقة العميقة التي تجمع الشعبين اللبناني والفرنسي.
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