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لبنان

الإشتباه بـ3 أشخاص في محلة سوق الأحد... بعد توقيفهم ماذا ضبطت قوى الأمن بحوزتهم؟

Lebanon 24
11-06-2026 | 08:11
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الإشتباه بـ3 أشخاص في محلة سوق الأحد... بعد توقيفهم ماذا ضبطت قوى الأمن بحوزتهم؟
الإشتباه بـ3 أشخاص في محلة سوق الأحد... بعد توقيفهم ماذا ضبطت قوى الأمن بحوزتهم؟ photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانية، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بثلاثة أشخاص يستقلون آلية “فان” في منطقة الأشرفية – سوق الأحد، وأوقفتهم.
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وتبيّن أنهم يُدعون:

ع. ال. ض. (مواليد عام 2001، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، ويقود الآلية من دون أوراق ثبوتية
ر. ض. (مواليد عام 1996، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم إطلاق نار
م. ض. (مواليد عام 2002، لبناني)
بتفتيشهم والآليّة، تم العثور على:

/4/ أكياس نايلون شفافة تحتوي على مادة حشيشة الكيف
لفافة جاهزة للاستعمال تحتوي على المادة عينها.
أودع الموقوفون مع المضبوطات والآلية القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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