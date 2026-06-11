الإشتباه بـ3 أشخاص في محلة سوق الأحد... بعد توقيفهم ماذا ضبطت قوى الأمن بحوزتهم؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين في مختلف المناطق ، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت بثلاثة أشخاص يستقلون آلية “فان” في – سوق الأحد، وأوقفتهم.وتبيّن أنهم يُدعون:ع. ال. ض. (مواليد عام 2001، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، ويقود الآلية من دون أوراق ثبوتيةر. ض. (مواليد عام 1996، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم إطلاق نارم. ض. (مواليد عام 2002، لبناني)بتفتيشهم والآليّة، تم العثور على:/4/ أكياس نايلون شفافة تحتوي على مادة حشيشة الكيفلفافة جاهزة للاستعمال تحتوي على المادة عينها.أودع الموقوفون مع المضبوطات والآلية القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة المختص.