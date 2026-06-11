بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان!

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "السيطرة العملياتية على منطقة : نشاطات قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع في ".





أضاف: "أنجزت قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيغوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36 عملية كانت تهدف إلى السيطرة العملياتية على منطقة شمال وادي السلوقي بالقرب من الأمامي وتطهيرها، وذلك في إطار مجهود الفرقة لترسيخ السيطرة العملياتية على جنوب وإزالة التهديد المباشر على بلدات اصبع والمطلة".





أكمل: "تستخدم منطقة وادي السلوقي من قبل لإطلاق الدرونات المتفجرة والقذائف على قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في المنطقة. في إطار النشاط قامت القوات بالتعاون مع سلاح الجو بتدمير المئات من البنى التحتية وتمكنت من على أكثر من 50 عنصراً ، كما عثرت على بعض الوسائل القتالية ومنها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقواذف صواريخ مضادة للدروع. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد عن ".





السيطرة العملياتية على منطقة وادي السلوقي: نشاطات قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع في جنوب لبنان



🔸أنجزت قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيغوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36 عملية كانت تهدف إلى السيطرة العملياتية على منطقة شمال وادي السلوقي بالقرب من خط… pic.twitter.com/y4AgKQBRRZ — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 11, 2026 Advertisement