بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان!

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السيطرة العملياتية على منطقة وادي السلوقي: نشاطات قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع في جنوب لبنان
🔸أنجزت قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيغوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36 عملية كانت تهدف إلى السيطرة العملياتية على منطقة شمال وادي السلوقي بالقرب من خط… pic.twitter.com/y4AgKQBRRZ
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 11, 2026
السيطرة العملياتية على منطقة وادي السلوقي: نشاطات قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع في جنوب لبنان
🔸أنجزت قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيغوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36 عملية كانت تهدف إلى السيطرة العملياتية على منطقة شمال وادي السلوقي بالقرب من خط… pic.twitter.com/y4AgKQBRRZ