بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضية... هذا ما فعله "حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد توثق استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبي لبنان بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضية.
حزب الله يبث مشاهد جديدة لاستهداف جنود اسرائيليين في مدينة الخيام جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة pic.twitter.com/901wv96Yo4
— بتول محمد الحسني (@BtwlMhmd72520) June 11, 2026
حزب الله يبث مشاهد جديدة لاستهداف جنود اسرائيليين في مدينة الخيام جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة pic.twitter.com/901wv96Yo4