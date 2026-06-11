داخل شبكة أنفاق أسفل قلعة الشقيف.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه (فيديو)

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مخربو حزب الله يفرّون من النفق لتتم تصفيتهم من الجو: مشاهد خاصة من شبكة الأنفاق التحت أرضية



🔸تواصل قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز ووحدة يهلوم، تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، عملياتها لتعميق تطهير شبكة الأنفاق تحت… pic.twitter.com/TMhoh1s630 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 11, 2026 Advertisement

أضافت: "تواصل قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز ووحدة يهلوم، تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة ، عملياتها لتعميق تطهير شبكة الأنفاق تحت الأرض الواقعة أسفل قلعة الشقيف، والتي تم تخطيطها وتمويلها من قبل النظام ، حيث تُعد أحد الأصول المركزية التي يعتمد عليها حزب الله في إدارة القتال".أكملت: "وخلال عمليات تطهير شبكة الأنفاق، عثرت القوات على كميات كبيرة من الوسائل القتالية، من بينها: قذائف هاون، وقنابل يدوية شظوية، ومنصات إطلاق RPG، وصواريخ كورنيت، ورشاشات مضادة للطائرات، وبنادق كلاشنيكوف".ختمت: "وخلال الأيام الأخيرة، وأثناء نشاط نفذته وحدة أغوز لرصد فتحات الأنفاق والمسارات التحت أرضية، رصدت مسيّرة تابعة لوحدة يهلومداخل أحد المسارات التحت أرضية. فرّ العناصر من المكان وأطلقوا النار باتجاه المسيّرة. وفي وقت لاحق، تم رصدهم مع عناصر آخرين حاولوا الفرار من المسار التحت أرضي. وعقب ذلك، أغار سلاح الجو بتوجيه القوات وقضى على العناصر".