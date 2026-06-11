داخل شبكة أنفاق أسفل قلعة الشقيف.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه (فيديو)

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مخربو حزب الله يفرّون من النفق لتتم تصفيتهم من الجو: مشاهد خاصة من شبكة الأنفاق التحت أرضية
🔸تواصل قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز ووحدة يهلوم، تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، عملياتها لتعميق تطهير شبكة الأنفاق تحت… pic.twitter.com/TMhoh1s630
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 11, 2026
مخربو حزب الله يفرّون من النفق لتتم تصفيتهم من الجو: مشاهد خاصة من شبكة الأنفاق التحت أرضية
🔸تواصل قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز ووحدة يهلوم، تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، عملياتها لتعميق تطهير شبكة الأنفاق تحت… pic.twitter.com/TMhoh1s630