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لبنان

داخل شبكة أنفاق أسفل قلعة الشقيف.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2026 | 12:19
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داخل شبكة أنفاق أسفل قلعة الشقيف.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه (فيديو)
داخل شبكة أنفاق أسفل قلعة الشقيف.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه (فيديو) photos 0
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "عناصر حزب الله يفرّون من النفق لتتم تصفيتهم من الجو: مشاهد خاصة من شبكة الأنفاق التحت أرضية". 

أضافت: "تواصل قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز ووحدة يهلوم، تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، عملياتها لتعميق تطهير شبكة الأنفاق تحت الأرض الواقعة أسفل قلعة الشقيف، والتي تم تخطيطها وتمويلها من قبل النظام الإيراني، حيث تُعد أحد الأصول المركزية التي يعتمد عليها حزب الله في إدارة القتال". 

أكملت: "وخلال عمليات تطهير شبكة الأنفاق، عثرت القوات على كميات كبيرة من الوسائل القتالية، من بينها: قذائف هاون، وقنابل يدوية شظوية، ومنصات إطلاق RPG، وصواريخ كورنيت، ورشاشات مضادة للطائرات، وبنادق كلاشنيكوف". 

ختمت: "وخلال الأيام الأخيرة، وأثناء نشاط نفذته وحدة أغوز لرصد فتحات الأنفاق والمسارات التحت أرضية، رصدت مسيّرة تابعة لوحدة يهلوم عناصر داخل أحد المسارات التحت أرضية. فرّ العناصر من المكان وأطلقوا النار باتجاه المسيّرة. وفي وقت لاحق، تم رصدهم مع عناصر آخرين حاولوا الفرار من المسار التحت أرضي. وعقب ذلك، أغار سلاح الجو بتوجيه القوات وقضى على العناصر".


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