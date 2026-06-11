الجميل زار بلدية الجديدة - البوشرية - السد: لتفعيل المشاريع الإنمائية التي تلبّي حاجات السكان

زار رئيس ، النائب سامي الجميّل، بلدية الجديدة – البوشرية – السد، حيث كان في استقباله رئيس البلدية أوغست باخوس، إلى جانب أعضاء ، والمخاتير، ورئيس المجمع الرياضي واعضاء مجلس الادارة. كما رافق رئيس اقليم المتن ميشال الهرواي ورؤساء اقسام المنطقة.

‎وخلال اللقاء، شدد الجميّل على أهمية "قيام البلديات بواجباتها تجاه المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل البلدي وتفعيل المشاريع الإنمائية التي تلبّي حاجات السكان وتساهم في تحسين مستوى الخدمات".

‎كما جال الجميل في مكاتب وأقسام البلدية، اطّلع خلالها على سير العمل الإداري والخدمات المقدّمة، مثنياً على "الجهود المبذولة في سبيل خدمة أبناء المنطقة".