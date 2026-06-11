بدر: إجراء الامتحانات الرسمية لا ينسجم مع الواقع التربوي ولا الأمني

اعتبر النائب ، في بيان، انه "في زمن الحرب لا يُقاس نجاح الدولة بإجراء الامتحانات، بل بقدرتها على حماية مواطنيها وطلابها وتأمين العدالة وتكافؤ الفرص في ما بينهم. واليوم يعيش طلاب بين ضغط الخوف من الحرب وضغط الانتظار والترقّب، فيما تعاني مدارس عديدة، ولا سيما في ، من تداعيات النزوح والظروف الاستثنائية".

اضاف: "لذلك، فإن إجراء الامتحانات الرسمية بالصيغة المطروحة لا ينسجم مع الواقع ولا الأمني، والمطلوب من وزارة التربية اتخاذ قرارٍ مسؤول يراعي مصلحة الطلاب أولاً، وأن تنصرف، منذ الآن، إلى إعداد خطة متكاملة للعام الدراسي المقبل واستحقاقاته، بدلاً من تحميل الأجيال كلفة ومخاطر حربٍ لم يختاروها".