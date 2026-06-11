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لبنان

بدر: إجراء الامتحانات الرسمية لا ينسجم مع الواقع التربوي ولا الأمني

Lebanon 24
11-06-2026 | 13:05
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بدر: إجراء الامتحانات الرسمية لا ينسجم مع الواقع التربوي ولا الأمني
بدر: إجراء الامتحانات الرسمية لا ينسجم مع الواقع التربوي ولا الأمني photos 0
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 اعتبر النائب نبيل بدر، في بيان، انه "في زمن الحرب لا يُقاس نجاح الدولة بإجراء الامتحانات، بل بقدرتها على حماية مواطنيها وطلابها وتأمين العدالة وتكافؤ الفرص في ما بينهم. واليوم يعيش طلاب لبنان بين ضغط الخوف من الحرب وضغط الانتظار والترقّب، فيما تعاني مدارس عديدة، ولا سيما في بيروت، من تداعيات النزوح والظروف الاستثنائية".

اضاف: "لذلك، فإن إجراء الامتحانات الرسمية بالصيغة المطروحة لا ينسجم مع الواقع التربوي ولا الأمني، والمطلوب من وزارة التربية اتخاذ قرارٍ مسؤول يراعي مصلحة الطلاب أولاً، وأن تنصرف، منذ الآن، إلى إعداد خطة متكاملة للعام الدراسي المقبل واستحقاقاته، بدلاً من تحميل الأجيال كلفة ومخاطر حربٍ لم يختاروها".

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نبيل بدر

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