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لبنان

جمعية الصناعيين: عودة التصدير إلى السعودية خطوة مفصلية لدعم الصناعة الوطنية

Lebanon 24
11-06-2026 | 13:09
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جمعية الصناعيين: عودة التصدير إلى السعودية خطوة مفصلية لدعم الصناعة الوطنية
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شكرت جمعية الصناعيين اللبنانيين، برئاسة سليم الزعني، في بيان، "المملكة العربية السعودية، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر توجيهاته باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية، ولا سيما المنتجات الصناعية".

كما توجهت الجمعية بالشكر إلى "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، على جهودهما الحثيثة مع القيادة السعودية للوصول إلى هذا القرار، وكذلك شكرت وزير الصناعة جو عيسى الخوري لمواكبته الملف".

وهنأت جمعية الصناعيين اللبنانيين وسائر المنتجين على هذه الخطوة، معتبرةً أنها "تشكل حدثاً مفصلياً من شأنه أن يمنح الصناعة الوطنية دفعة قوية من خلال تمكينها من العودة إلى أسواقها التقليدية والأساسية، كما أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يمر بها لبنان، ومن شأنها أن تمنح الاقتصاد اللبناني جرعة أوكسيجين يحتاج إليها في المرحلة الراهنة".

وأبدت الجمعية "استعدادها لمساعدة الصناعيين في كل ما يحتاجونه للعودة إلى الأسواق السعودية بعد نحو خمس سنوات من الانقطاع، الأمر الذي يتطلب مجموعة من الإجراءات والخطوات التنظيمية المتعددة".

وختمت بتوجيه "الشكر والإمتنان إلى اللبنانيين الذين وثقوا بالصناعة الوطنية، فحوّلوا جزءاً مهماً من استهلاكهم من المنتجات الأجنبية المستوردة إلى المنتجات اللبنانية، الأمر الذي مكّن الصناعة الوطنية من الصمود والاستمرار في أصعب الظروف". كما تعهدت الجمعية "بمواصلة العمل للحفاظ على أعلى معايير الجودة وتعزيز تنافسية الصناعة اللبنانية بما يعزز مكانتها وحضورها في الأسواق المحلية والعالمية".

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