خلف من اتحاد بلديات صور: لضرورة مواصلة دعم النازحين

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زار النائب ملحم خلف مقر اتحاد بلديات قضاء صور، حيث التقى رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق، في حضور مدير وحدة إدارة الكوارث في الاتحاد مرتضى مهنا.
واطّلع خلف خلال الزيارة على واقع أوضاع النازحين والتحديات الإنسانية والخدماتية التي تواجههم، كما استمع إلى شرح حول الجهود التي تبذلها وحدة إدارة الكوارث واتحاد البلديات لمتابعة احتياجات النازحين وتأمين الدعم اللازم لهم في ظل الظروف الراهنة.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية والإنسانية لضمان استمرار تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للنازحين والأهالي، والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الأوضاع الحالية".
وشدد خلف على "ضرورة مواصلة دعم المجتمعات المحلية ومراكز الإيواء، والعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين"، مثنياً على "الجهود التي يبذلها اتحاد بلديات قضاء صور ووحدة إدارة الكوارث في متابعة الملفات الإنسانية والإغاثية".