لقاء مع بوصعب ركّز على حقوق القطاع العام

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إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، وفداً من تجمع روابط القطاع العام في لبنان عسكريين ومدنيين وتم التوافق على ضرورة اقرار القوانين المتعلقة بمطالبهم في اسرع وقت ممكن.
وضمّ الوفد: العميد شامل روكز عن رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية، والسادة: انطوان جبران عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنسق التجمع، يحي الربيع عن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بشارة حنا وحسن اسماعيل عن رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، وليد جعجع عن رابطة موظفي الادارة العامة، جوزيف ثلج عن رابطة المساعدين القضائيين، رين الملحم عن المتعاقدين في الادارات العامة، عصام عزام عن رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي وحسين جواد عن رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي.