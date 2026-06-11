لقاء مع بوصعب ركّز على حقوق القطاع العام

إستقبل مجلس النواب في مكتبه في المجلس اليوم، وفداً من تجمع روابط القطاع العام في عسكريين ومدنيين وتم التوافق على ضرورة اقرار القوانين المتعلقة بمطالبهم في اسرع وقت ممكن.

وضمّ الوفد: العميد عن رابطة قدامى القوى المسلحة ، والسادة: انطوان عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنسق التجمع، يحي الربيع عن رابطة الاساتذة المتفرغين في ، بشارة حنا وحسن اسماعيل عن رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، وليد عن رابطة موظفي الادارة العامة، ثلج عن رابطة المساعدين القضائيين، رين الملحم عن المتعاقدين في الادارات العامة، عصام عزام عن رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي وحسين جواد عن رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي.