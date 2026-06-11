تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نصائح سورية للبنان: لا تكرّروا خطأنا

Lebanon 24
11-06-2026 | 22:30
A-
A+
نصائح سورية للبنان: لا تكرّروا خطأنا
نصائح سورية للبنان: لا تكرّروا خطأنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار"؛وضعت مصادر مطّلعة التلميحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكان طلب تدخّل سوريا ضد حزب الله في لبنان، في إطار التهويل السياسي والضغط الإعلامي أكثر مما هي خيارات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أنّ رسائل سورية سابقة نُقلت إلى الحزب عبر قنوات تركيا وجهات إقليمية، أكّدت أنّ دمشق غير معنية بالانخراط في الشأن اللبناني وتسعى إلى طيّ صفحة الماضي.
Advertisement
وأكّدت مصادر «الأخبار» أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكّد لزوار لبنانيين، أخيراً، أن لا نية لدى دمشق لأي تدخّل في لبنان. كذلك أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس أن «لبنان دولة ذات سيادة وليس ساحة خلفية كما كان يراه النظام السابق»، مشيرة إلى أن «التنسيق مع لبنان هو الركيزة الأساسية لأيّ مساعدة تقدّمها سوريا له».
وفيما أُعلن أمس عن توجّه الشرع إلى واشنطن في 14 الجاري تلبية لدعوة من ترامب، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على دمشق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 آذار الماضي، لدفعها إلى التدخّل ضدّ الحزب.
غير أنّ مصادر مطّلعة على موقف دمشق شدّدت على أنّ أيّ انخراط سوري من هذا النوع لا يمكن أن يحصل من دون غطاء تركي واضح، حتى في حال صدرت إشارة أميركية مباشرة بهذا الاتجاه، لافتة إلى أنّ أنقرة تنظر بقلق متزايد إلى مسار التطورات الإقليمية. وأشارت المصادر إلى أنّ ما عبّر عنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خطابه الأخير، قبل يومين، يعكس هذا القلق، إذ شدّد على أن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت، محذّراً من التوسّع الإسرائيلي ومشروع «أرض الميعاد».
تنقل المصادر أن هناك انزعاجاً تركياً متزايداً مما تعتبره أنقرة تنازلات غير مبرّرة تقدّمها السلطة في لبنان في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، من دون تحقيق مكاسب مقابلة.
وتضيف المصادر أن الانزعاج التركي واضح من بعض الخطوات التي اتّخذتها السلطة الحالية، ولا سيما ما تعتبره انصياعاً لضغوط أميركية في ملفات حسّاسة، بينها ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، والذي جرى من دون تنسيق كافٍ مع تركيا وسوريا، ما اعتبرته أنقرة تجاهلاً لمصالحها الحيوية في شرق المتوسط.
في موازاة ذلك، قالت مصادر متابعة إن الرئيس السوري نصح رئيس الحكومة نواف سلام، في لقائهما الأخير في العاصمة السورية، بعدم تكرار «الخطأ السوري» في تقديم تنازلات من دون مقابل. ولفت إلى أن النظام الجديد في دمشق تغاضى عن اقتطاع العدو مساحات واسعة من الأراضي السورية، وتقييد حركة الجيش السوري في محيط المنطقة العازلة، وعن التدخّلات الإسرائيلية في الشأن الداخلي، ولا سيما في ملف السويداء، ولكن «عندما ذهبنا لتوقيع اتفاق ترتيبات أمنية رفض الإسرائيليون». ولفت الشرع سلام إلى أن الإسرائيليين «يجرّونكم إلى تقديم تنازلات تدريجية من دون تقديم ضمانات مقابلة، والإبقاء على هوامش مفتوحة تسمح لإسرائيل بتوسيع نطاق تحرّكها مستقبلاً».
مواضيع ذات صلة
كيف تكرر إسرائيل أخطاءها القديمة في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: تورط أميركا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها يتكرر مجددا
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت في ذكرى 7 ايار: لا استقرار للبنان إلا بالدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الدويهي من بعبدا: لا خلاص للبنان إلا بتعزيز سلطة الدولة وتنفيذ القرارات السيادية
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الفرنسية

حزب الله

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-06-12
Lebanon24
02:15 | 2026-06-12
Lebanon24
02:04 | 2026-06-12
Lebanon24
02:00 | 2026-06-12
Lebanon24
01:45 | 2026-06-12
Lebanon24
01:44 | 2026-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24