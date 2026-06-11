إسرائيل وايران: حرق لبنان وتلاعب بمصيره

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كتب حيدر في" النهار": تمسك بالملف اللبناني عبر " " وتدرجه كبند رئيسي في مفاوضاتها مع أميركا، تعتبر جزءاً من محورها كساحة لتحسين شروطها التفاوضية، وإلا كيف يتنكب "حزب الله" لإسناد إيران ويجرّ البلد إلى كرة النار الإقليمية، واستدراجه بحرب استباقية باتت نتائجها واضحة على لبنان نتيجة اختلال موازين القوى والردع، فها هي إسرائيل تحتل جنوب الليطاني والمدن الرئيسية فيه من بنت جبيل الى الخيام، رغم المواجهات والقتال الذي يخوضه الحزب، وتهدد صور والنبطية، وتهجّر السكان حتى الزهراني، وتدمّر القرى وتحرق الأرض.لبنان في ظل الحرب عالق ما بين مسارَي التفاوض الأميركي الذي يراهن عليه "حزب الله" من أن تفرض إيران وقف نار على جبهة الجنوب، والتفاوض اللبناني برعاية أميركية الذي يسعى لبنان لفصله عن إيران. وهذا يعني أن لبنان يغرق بين مشروعين، إسرائيلي وإيراني، إذ تحتل إسرائيل وتدمر وتسعى في حربها إلى على "حزب الله" ونزع سلاحه، وتضغط على الدولة برضى أميركي لفرض شروطها في المفاوضات مع استمرارها بالتوغّل البري والقتال، فيما إيران تستخدم لبنان كساحة لتثبيت معادلات معينة في مفاوضاتها، فتوظف ساحة حرب طويلة لن يتمكن أحد من حسمها إلا الأميركيون عبر صفقات قد تجمع بين المسارين.يربط "حزب الله" مصير لبنان بإيران، حتى وهو يواجه التوغّل الإسرائيلي، فعندما أعلن استعداده للسير في وقف النار والانسحاب من جنوب الليطاني مقابل انسحاب تدريجي إسرائيلي، عاد إلى التصعيد بقرار إيراني، ليتبين أن إدراج إيران ملف لبنان في المفاوضات لا يرتبط بشرط الانسحاب الإسرائيلي بل بفك الحصار الأميركي على الموانئ ، فلا مشكلة أن يتعرّض جنوب لبنان للمحرقة، بل يجب أن يبقى لبنان بالنسبة لإيران ساحة يتم توظيفها والتلاعب بها، حتى ولو أحرقتها إسرائيل، رغم أنها عاجزة عن إسقاط خيار الدولة اللبنانية.بقاء لبنان في دائرة التجاذب بين مشاريع لا ترى فيه إلا ساحة، يُهدّد مصيره، فيما تستمر إسرائيل بتدمير الجنوب، لذا لا بد من التوصل سريعاً إلى صيغة لوقف نار فعلي توقف المحرقة الإسرائيلية، ووقف التلاعب بلبنان، وتسليم القرار للدولة قبل أن يذهب البلد إلى المجهول؟