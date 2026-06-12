تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المبادرة السعودية... رسالة ثقة تتجاوز العامل الاقتصادي البحت

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
12-06-2026 | 02:00
A-
A+
المبادرة السعودية... رسالة ثقة تتجاوز العامل الاقتصادي البحت
المبادرة السعودية... رسالة ثقة تتجاوز العامل الاقتصادي البحت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من بين الأمور القليلة التي يمكن أن تفرح قلب اللبنانيين في خضم ما يتعرّضون له من اعتداءات وتهديدات تأتي المبادرة السعودية لتعيد إليهم بعضًا من أمل كاد يضمحل لكثرة ما عانوه على مدى أكثر من ثلاث سنوات من حروب قد أعادت لبنان سنوات ضوئية إلى ما وراء الوراء. وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها لسيت مجرد قرار ذات طابع اقتصادي وانمائي بحت، بل في ما له من علامات واشارات سياسية وديبلوماسية ترسلها الرياض إلى العواصم المعنية بأزمة لبنان الشاملة وغير المقتصرة على ناحية واحدة فقط، بل تطال كل مفصل من مفاصل حياة اللبنانيين، وما لها علاقة مباشرة بمستقبلهم في منطقة تقف على فوهة بركان متحرّك وناشط لا يعرف أحد متى ينفس حممه في كل اتجاه.
Advertisement
وهذه المبادرة عدا عن كونها محرّك أساسي لتنشيط الحركة الاقتصادية اللبنانية ومحاولة جدية لإعادتها إلى سابق عهدها، ازدهارًا وثقة وتعاونًا، تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقة المتينة بين بيروت والرياض وتقوم على تقنيات حديثة ومتطورة في المقاربات السياسية، ولكن مع الحفاظ على ما اتسمت به هذه العلاقة بين المملكة ولبنان وبين الشعبين السعودي واللبناني من مودة واحترام ومحبة.
ويرى أكثر من مرجع اقتصادي أن من شأن هذه المبادرة، التي أتت في توقيتها الصحيح، أن تشجّع باقي دول الخليج العربي على حذو ما أقدمت عليه الرياض في تنشيط الحركة التجارية بين عواصمها والعاصمة اللبنانية، خصوصًا بعدما اطمأنت السلطات المحلية في دول الخليج العربي إلى التدابير التي اتخذتها السلطات اللبنانية للحدّ من موجة تهريب المخدرات عبر المرافئ اللبنانية إلى هذه الدول، التي تأثرت علاقتها بلبنان سلبًا.
ولا يكمن إغفال ما لتوقيت هذه المبادرة من أهمية إذ أنها تأتي في ظل ما يُتخذ من إجراءات بين الحكومتين اللبنانية والسورية من إجراءات وتدابير عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، وما يليها من قرارات تصب في خانة إعادة النشاط الطبيعي لحركة "الترانزيت بين لبنان والدول العربية، مع ما لأهمية الانفتاح الإيجابي بين لبنان وسوريا من تأثير على الحركة التجارية التبادلية بين البلدين العربيين الأقرب إلى بعضهما البعض جغرافيًا.  
غير أن قراءة المبادرة السعودية من زاوية اقتصادية بحتة تبقى قاصرة عن الإحاطة بأبعادها الحقيقية. فالمملكة، التي لطالما شكّلت العمق العربي الطبيعي للبنان، لا تقدم اليوم مجرد تسهيلات تجارية أو فرص استثمارية، بل تبعث برسالة واضحة مفادها أن لبنان لا يزال حاضرًا في أولوياتها العربية، وأنه لم يُترك لمصيره على رغم كل ما مرّ به من أزمات وانهيارات.
وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من كونها تأتي في مرحلة إقليمية دقيقة تشهد إعادة رسم للتوازنات والعلاقات بين دول المنطقة. فالمملكة العربية السعودية، التي لعبت خلال العقود الماضية دورًا محوريًا في دعم الاستقرار اللبناني، تبدو اليوم أكثر حرصًا على ربط أي انفتاح اقتصادي بإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز دورها وقدرتها على الإمساك بقرارها السيادي والاقتصادي والأمني.
ومن هنا، فإن المبادرة السعودية يمكن النظر إليها كجزء من رؤية أشمل تتجاوز الاعتبارات التجارية المباشرة إلى المساهمة في إعادة إدماج لبنان في محيطه العربي الطبيعي بعد سنوات من التوتر والقطيعة وسوء الفهم. فكل شاحنة تعبر الحدود بصورة شرعية، وكل سلعة لبنانية تجد طريقها إلى الأسواق الخليجية، وكل مستثمر يستعيد ثقته بالسوق اللبنانية، تشكل خطوة إضافية نحو استعادة لبنان لدوره الاقتصادي والتجاري الذي لطالما تميز به.
ولا تخفي الأوساط الاقتصادية أن عودة الأسواق السعودية والخليجية إلى استقبال المنتجات اللبنانية من شأنها أن تنعكس إيجابًا على قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والخدمات، وأن توفر آلاف فرص العمل التي يحتاجها اللبنانيون في هذه المرحلة الصعبة. كما أن هذه العودة تحمل في طياتها عنصرًا معنويًا لا يقل أهمية عن المكاسب المادية، لأنها تعيد بناء الثقة المفقودة بين لبنان وأشقائه العرب.
وفي موازاة ذلك، يقرأ مراقبون في هذه الخطوة مؤشرًا إلى أن المجتمعين العربي والدولي يراقبان عن كثب مسار الإصلاحات والإجراءات التي بدأت الدولة اللبنانية باتخاذها على المستويات الأمنية والجمركية والإدارية. فكلما نجحت السلطات اللبنانية في فرض القانون وضبط الحدود ومحاربة التهريب والفساد، ازدادت فرص انفتاح الدول العربية على لبنان وتعزيز استثماراتها فيه.
لذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الاستفادة من المبادرة السعودية، بل في القدرة على البناء عليها وتحويلها إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعافي الوطني. فالمملكة فتحت الباب مجددًا أمام لبنان، لكن عبور هذا الباب يحتاج إلى دولة فاعلة وإدارة رشيدة ورؤية اقتصادية واضحة تستفيد من الفرص المتاحة بدل إهدارها كما حصل في محطات كثيرة من الماضي.
تبدو المبادرة السعودية اليوم أشبه برسالة ثقة سياسية واقتصادية في آن واحد. فهي تؤكد أن لبنان ما زال قادرًا على استعادة مكانته العربية إذا أحسن قراءة المتغيرات الإقليمية واستثمر في علاقاته التاريخية مع أشقائه. وهي، قبل كل شيء، دعوة للبنانيين إلى التقاط الفرصة قبل أن تضيع في متاهات الانقسامات والحسابات الضيقة، لأن ما يحتاجه لبنان اليوم ليس مجرد دعم اقتصادي، بل استعادة الثقة العربية والدولية بدولته ومؤسساته ومستقبله.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ريفي يشيد برفع الحظر السعودي عن الصادرات: رسالة ثقة بقدرة الدولة على ضبط المعابر
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من رابعة الزيات: احترام العامل جزء من كرامة المجتمع
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: رسالة زيلينسكي إلى بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا "مبادرة جيدة"
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بعد قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية: بداية ثقة بمؤسسات الدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 09:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

الدول العربية

على استعادة

اللبنانية

السعودية

المملكة

السورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-06-12
Lebanon24
02:15 | 2026-06-12
Lebanon24
02:04 | 2026-06-12
Lebanon24
01:45 | 2026-06-12
Lebanon24
01:44 | 2026-06-12
Lebanon24
01:30 | 2026-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24