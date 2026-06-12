تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. واقع يهدد جيلاً كاملا

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
12-06-2026 | 02:30
A-
A+
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. واقع يهدد جيلاً كاملا
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. واقع يهدد جيلاً كاملا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في الثاني عشر من حزيران من كل عام، يحيي العالم "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال"، وهي مناسبة أطلقتها منظمة العمل الدولية بهدف تسليط الضوء على معاناة ملايين الأطفال الذين يُحرمون من حقهم في التعليم واللعب والعيش الكريم، ويُدفعون إلى سوق العمل في سن مبكرة بسبب الفقر والأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وتُعد ظاهرة عمل الأطفال من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، إذ تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال وتحدّ من فرص التنمية. فالطفل الذي يُجبر على العمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة يفقد جزءاً أساسياً من طفولته، ويُحرم من اكتساب المهارات والمعارف التي تساعده على بناء مستقبله. وفي لبنان، ازدادت هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد، بدءاً من الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وصولاً إلى تداعيات الحرب والتوترات الأمنية التي أثرت على آلاف العائلات. فقد دفعت الظروف المعيشية الصعبة العديد من الأسر إلى الاعتماد على أبنائها للمساهمة في تأمين احتياجاتها الأساسية.
Advertisement
ويقول الاختصاصي الاجتماعي أحمد الاحدب عبر "لبنان ٢٤" إن عمل الأطفال لا يقتصر على كونه مشكلة اقتصادية، بل هو قضية اجتماعية وإنسانية خطيرة، لأن الطفل الذي يدخل سوق العمل في عمر مبكر يكون أكثر عرضة للتسرّب المدرسي والاستغلال والعنف، ما ينعكس على صحته النفسية والجسدية وعلى قدرته على الاندماج في المجتمع مستقبلاً. وتابع الاحدب "تظهر هذه الظاهرة بوضوح في الشوارع اللبنانية، حيث يمكن مشاهدة أطفال يبيعون الورود أو المناديل الورقية عند إشارات المرور، فيما يعمل آخرون في الزراعة أو في بعض الورش والمهن الشاقة التي لا تتناسب مع أعمارهم. وغالباً ما يقضون ساعات طويلة في العمل في مقابل أجور متدنية، في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير الحماية". وقال "تشمل الظاهرة أعداداً كبيرة من الأطفال السوريين الذين دفعتهم ظروف النزوح والفقر إلى العمل لمساعدة أسرهم. فكثير من العائلات النازحة تواجه تحديات معيشية صعبة". اضاف الاحدب "ساهمت الحرب التي شهدها لبنان خلال الفترات الماضية في تفاقم المشكلة، إذ تضررت العديد من العائلات وفقدت مصادر رزقها، كما اضطر بعض الأطفال إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب النزوح أو الظروف الأمنية. ومع تراجع الإمكانات المادية، أصبح العمل بالنسبة إلى بعضهم وسيلة للمساعدة في تأمين متطلبات الحياة اليومية".
ويؤكد أن الآثار السلبية لعمل الأطفال لا تقتصر على المرحلة الحالية فقط، بل تمتد إلى المستقبل. فالتسرّب من التعليم يزيد من احتمالات البطالة والفقر في مراحل لاحقة من العمر، كما يحدّ من فرص الأطفال في الحصول على وظائف لائقة عندما يكبرون. كذلك يؤدي العمل المبكر إلى إرهاق جسدي ونفسي قد يترك آثاراً طويلة الأمد على نمو الطفل وتطوره. وكشف أن نسبة توقيفات الأحداث في مخافر الشمال ارتفعت بنحو 200% بين عامي 2020 و2023، ما يعكس حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان. وأفاد بأن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على الدولة وحدها، بل تتطلب تعاوناً بين المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. وشدد على أهمية دعم الأسر الأكثر فقراً، وتأمين التعليم لجميع الأطفال، وتوفير برامج حماية اجتماعية تحدّ من اضطرار العائلات إلى إرسال أبنائها إلى العمل.
وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تتجدد الدعوات إلى حماية حق الأطفال في التعليم والحياة الكريمة، والعمل على معالجة الأسباب التي تدفعهم إلى سوق العمل. فالطفولة ليست مرحلة يمكن تعويضها لاحقاً، وكل طفل يُنقذ من العمل المبكر ويعود إلى مقاعد الدراسة هو خطوة نحو مجتمع أكثر عدالة واستقرار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية: نعلن رسميا أن واقعة الطعن في لندن عمل إرهابي
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم العالمي لشراء الآلات الموسيقية...كيف يبدو واقع لبنان ؟
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: حادث الطعن شمالي لندن هو عمل إرهابي
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
يهدّد حياة الأطفال.. سحب غذاء ملوّث من الاسواق
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

اليوم العالمي

الثاني عشر

اللبنانية

المستقبل

الكريم

الظاهر

على بن

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-06-12
Lebanon24
05:35 | 2026-06-12
Lebanon24
05:00 | 2026-06-12
Lebanon24
04:59 | 2026-06-12
Lebanon24
04:56 | 2026-06-12
Lebanon24
04:51 | 2026-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24