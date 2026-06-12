التصعيد مستمر جنوباً...أكثر من 300 غارة في أسبوع

منذ ساعات الصباح الأولى، شهد سلسلة من الاعتداءات المتفرّقة، وفق " "وذكرت مندوبة "لبنان24" أن غارة سُجلت على منطقة عريض الدبين، تلتها غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت محيط جبشيت. كما طال القصف المدفعي منطقة مشاع المنصوري.وفي وقت لاحق، أفيد بغارة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف محيط بيوت السياد.كما طالت تولين وأطراف برج قلاويه.

إلى ذلك أعلن الجيش " مقتل 80 من عناصر في خلال أسبوع".

وقال في بيان: "نفذنا 310 غارات على جنوب خلال الأسبوع الأخير".