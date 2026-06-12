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لبنان

التصعيد مستمر جنوباً...أكثر من 300 غارة في أسبوع

Lebanon 24
12-06-2026 | 03:11
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التصعيد مستمر جنوباً...أكثر من 300 غارة في أسبوع
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منذ ساعات الصباح الأولى، شهد جنوب لبنان سلسلة من الاعتداءات المتفرّقة، وفق "لبنان24"
وذكرت مندوبة "لبنان24" أن غارة سُجلت على منطقة عريض الدبين، تلتها غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت محيط جبشيت. كما طال القصف المدفعي منطقة مشاع المنصوري.
وفي وقت لاحق، أفيد بغارة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف محيط بيوت السياد.
كما طالت الغارات تولين وأطراف برج قلاويه.

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي " مقتل 80 من عناصر حزب الله في خلال أسبوع".

وقال في بيان: "نفذنا 310 غارات على جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير". 

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