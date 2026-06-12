التصعيد مستمر جنوباً...أكثر من 300 غارة في أسبوع

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إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي " مقتل 80 من عناصر حزب الله في خلال أسبوع".
وقال في بيان: "نفذنا 310 غارات على جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير".
خلال الأسبوع الأخير: نحو 310 غارات في جنوب لبنان، تصفية خمسة مخربين بارزين في قطاع غزة وأكثر من 50 معتقلًا في يهودا والسامرة
⭕️تواصل قوات جيش الدفاع العمل في ثلاث جبهات بالتوازي لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.
🔸في قيادة المنطقة الشمالية، تمت مهاجمة نحو 310 أهداف تابعة… pic.twitter.com/LHBJ2206we
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 12, 2026
خلال الأسبوع الأخير: نحو 310 غارات في جنوب لبنان، تصفية خمسة مخربين بارزين في قطاع غزة وأكثر من 50 معتقلًا في يهودا والسامرة
⭕️تواصل قوات جيش الدفاع العمل في ثلاث جبهات بالتوازي لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.
🔸في قيادة المنطقة الشمالية، تمت مهاجمة نحو 310 أهداف تابعة… pic.twitter.com/LHBJ2206we