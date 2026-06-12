كرم: نجاح أي خطة أمنية يتطلب حزماً من الدولة في مواجهة محاولات التعطيل

رأى النائب فادي كرم، أن "المشهد الإقليمي لا يشهد تحولاً جذرياً نحو السلام، بل يندرج ضمن مسار يجمع بين الضغوط العسكرية والمفاوضات السياسية"، معتبراً أن "المفاوضات الجارية بين وإيران تتم وفق سياسة التفاوض تحت النار ورفع سقف الشروط بشكل متبادل".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أن " تعتمد أسلوب المراوغة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، فيما تراهن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات لإضعاف النظام ودفعه إلى تقديم تنازلات"، مؤكدا أن "ذلك لا يعني بالضرورة سقوط النظام في المدى المنظور".

وعن انعكاسات التطورات الإقليمية على ، شدد على أن "المفاوضات مع برعاية أميركية مستمرة، بغض النظر عن مسار التفاوض الأميركي - الإيراني، معتبراً أن "أيّ تسوية إقليمية سيكون لها تأثير مباشر على الساحة اللبنانية".

وفي ما يتعلق بالحديث عن طلب رئيس الجمهورية من " " إعداد تصور بشأن سلاحه، رأى أن "الرّهان على مبادرة من الحزب لحل الأزمة اللبنانية ليس في مكانه"، معتبراً أن "الحزب يؤدي دوراً مرتبطاً بالمشروع الإيراني أكثر من ارتباطه بالأجندة اللبنانية الداخلية".

وأكد أن "الأمل في إنقاذ لبنان يجب أن يكون من خلال الدولة ومؤسساتها"، داعياً "السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات جريئة وجدية لا تقتصر على التفاوض، بل تشمل التنفيذ الميداني وفرض سلطة كامل الأراضي اللبنانية".

وأشار الى أن "نجاح أي خطة أمنية أو مناطق نموذجية يتطلب حزماً من الدولة في مواجهة محاولات التعطيل"، محذرا من أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التوسع وإلى تفكك الدولة ومؤسساتها".