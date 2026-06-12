كرم: نجاح أي خطة أمنية يتطلب حزماً من الدولة في مواجهة محاولات التعطيل

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رأى النائب فادي كرم، أن "المشهد الإقليمي لا يشهد تحولاً جذرياً نحو السلام، بل يندرج ضمن مسار يجمع بين الضغوط العسكرية والمفاوضات السياسية"، معتبراً أن "المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تتم وفق سياسة التفاوض تحت النار ورفع سقف الشروط بشكل متبادل".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أن "إيران تعتمد أسلوب المراوغة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، فيما تراهن واشنطن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات لإضعاف النظام الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات"، مؤكدا أن "ذلك لا يعني بالضرورة سقوط النظام في المدى المنظور".
وعن انعكاسات التطورات الإقليمية على لبنان، شدد على أن "المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أميركية مستمرة، بغض النظر عن مسار التفاوض الأميركي - الإيراني، معتبراً أن "أيّ تسوية إقليمية سيكون لها تأثير مباشر على الساحة اللبنانية".
وفي ما يتعلق بالحديث عن طلب رئيس الجمهورية من "حزب الله" إعداد تصور بشأن سلاحه، رأى أن "الرّهان على مبادرة من الحزب لحل الأزمة اللبنانية ليس في مكانه"، معتبراً أن "الحزب يؤدي دوراً مرتبطاً بالمشروع الإيراني أكثر من ارتباطه بالأجندة اللبنانية الداخلية".
وأكد أن "الأمل في إنقاذ لبنان يجب أن يكون من خلال الدولة ومؤسساتها"، داعياً "السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات جريئة وجدية لا تقتصر على التفاوض، بل تشمل التنفيذ الميداني وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
وأشار الى أن "نجاح أي خطة أمنية أو مناطق نموذجية يتطلب حزماً من الدولة في مواجهة محاولات التعطيل"، محذرا من أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الإسرائيلي وإلى تفكك الدولة ومؤسساتها".