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لبنان

"ألفا"و"تاتش" بحثتا في دفع تعويضات الضمان

Lebanon 24
12-06-2026 | 04:37
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ألفاوتاتش بحثتا في دفع تعويضات الضمان
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عُقد اجتماع مع إدارة شركتي "ألفا" و"تاتش"، تم خلاله تأكيد "ضرورة الإسراع في دفع تعويضات الضمان الاجتماعي".

وأكدت الإدارتان بحسب بيان "التزامهما صرف المستحقات كاملة لكل من تقدّم بطلب سحب تعويضه من الضمان".

وأوضحتا أن "الآلية التنفيذية للدفع ستكون مرتبطة بصدور القانون المرتقب عن مجلس النواب والمتعلق بالإعفاءات، وآلية تقسيط المستحقات المالية العائدة للضمان الاجتماعي، وعند استكمال هذه الإجراءات سيحصل جميع المستحقين على تعويضاتهم كاملة".

من جهتها، شددت النقابة على "ضرورة التزام تطبيق عقد العمل بكامل بنوده كوحدة متكاملة، بما يشمل الزيادات السنوية وسائر الحقوق والمكتسبات المستحقة للموظفين".

وأكد النقيب مارك عون أن "النقابة تدعم كل ما من شأنه تطوير قطاع الاتصالات، سواء من خلال الاستثمار في الموارد البشرية أو في البنية التقنية، إلا أن هذا التطوير يجب أن يترافق مع صون حقوق العاملين وضمان دفع جميع المستحقات القانونية لهم في مواعيدها". 

 

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مارك عون

من جهته

التزام

البشري

دارت

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