ختم ثلاثة معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر.. وقوى الأمن توضح

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اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وفي إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة لملاحقة المخالفات المتعلقة بالسلامة الغذائية وحماية المستهلك، واستكمالًا للإجراءات المتخذة بحق معامل تصنيع الألبان والأجبان غير المرخّصة وغير المستوفية للشروط الصحية، نفّذ عناصر المكتب، بمؤازرة مندوبين من ، كشفًا على عدد من معامل تصنيع الألبان والأجبان في منطقة القرعون، وقد تبيّن بنتيجة الكشف أن مصنعَين يقومان باستخدام زيوت النخيل في صناعة الألبان والأجبان، خلافًا للمعايير والشروط المعتمدة.وعليه، جرى ختمهما بالشمع الأحمر، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليهما بإشراف المختص، وتستمر التحقيقات لكشف جميع الملابسات واتخاذ التدابير المناسبة.وفي سياق المتابعة لهذه الإجراءات، نفّذ عناصر المكتب كشفًا على أحد معامل تصنيع الألبان والأجبان في محلة ، حيث تبيّن أنه يستخدم زيوت النخيل خلافًا للمعايير والشروط الصحية المعتمدة، فتمّ ختمه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنه.وتؤكد استمرارها في ملاحقة المخالفات التي تمسّ الصحة العامة وسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين.