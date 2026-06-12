دبوسي بحث ومدير مكتب (UNHCR) واقع النزوح السوري وتداعياته

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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مدير المكتب الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان ماركو بروكاتشيني، يرافقه رائد رزق، المساعد الميداني لدى المفوضية، وذلك بحضور المدير العام للغرفة ليندا سلطان، ورئيس جمعية "بيات" نصري معوض، ومدير الجمعية رامي الصايغ.
وتناول اللقاء واقع النزوح السوري في لبنان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى آفاق التعاون بين غرفة طرابلس الكبرى والمفوضية في مجالات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم المجتمعات المضيفة.
واستعرض وفد المفوضية جهود المنظمة في متابعة أوضاع النازحين السوريين بالتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية، ولا سيما في مجالات الحماية الإنسانية ومعالجة التحديات الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم أوضاع المقيمين السوريين وفق الأطر القانونية المرعية الإجراء، ومواكبة مسارات العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى سوريا، عبر تهيئة الظروف الملائمة التي تضمن استدامتها وفاعليتها.
وأكد دبوسي أن "التعامل مع ملف النزوح يتطلب رؤية إنسانية وتنموية متوازنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتعزز الاستقرار الاجتماعي"، مبدياً" استعداد غرفة طرابلس الكبرى لوضع إمكاناتها وشبكة علاقاتها في تصرف المفوضية، بما يسهم في بلورة إطار عملي لمعالجة هذا الملف".
من جهته، أعرب بروكاتشيني عن "تقديره لدور غرفة طرابلس والشمال ورئيسها توفيق دبوسي في دعم المبادرات التنموية والإنسانية التي تأتي من جانب المجتمع الدولي بمختلف منظماته ووكالاته المتخصصة"، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون بما يخدم أهداف الاستقرار والتنمية، ويشمل متابعة أوضاع المقيمين السوريين في لبنان وتنظيمها ضمن الأطر القانونية، إلى جانب دعم مسارات العودة الطوعية الآمنة.".