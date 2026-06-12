دبوسي بحث ومدير مكتب (UNHCR) واقع النزوح السوري وتداعياته

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، مدير المكتب الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في ماركو بروكاتشيني، يرافقه رائد رزق، المساعد الميداني لدى المفوضية، وذلك بحضور للغرفة ليندا سلطان، ورئيس جمعية "بيات" نصري ، ومدير الجمعية رامي الصايغ.

وتناول اللقاء واقع النزوح السوري في لبنان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التعاون بين غرفة طرابلس الكبرى والمفوضية في مجالات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم المجتمعات المضيفة.

واستعرض وفد المفوضية جهود المنظمة في متابعة أوضاع السوريين بالتنسيق مع الجهات الرسمية ، ولا سيما في مجالات الحماية الإنسانية ومعالجة التحديات الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم أوضاع المقيمين السوريين وفق الأطر القانونية المرعية الإجراء، ومواكبة مسارات العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى ، عبر تهيئة الظروف الملائمة التي تضمن استدامتها وفاعليتها.

وأكد دبوسي أن "التعامل مع ملف النزوح يتطلب رؤية إنسانية وتنموية متوازنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتعزز الاستقرار الاجتماعي"، مبدياً" استعداد غرفة طرابلس الكبرى لوضع إمكاناتها وشبكة علاقاتها في تصرف المفوضية، بما يسهم في بلورة إطار عملي لمعالجة هذا الملف".

، أعرب بروكاتشيني عن "تقديره لدور غرفة طرابلس والشمال ورئيسها توفيق دبوسي في دعم المبادرات التنموية والإنسانية التي تأتي من جانب بمختلف منظماته ووكالاته المتخصصة"، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون بما يخدم أهداف الاستقرار والتنمية، ويشمل متابعة أوضاع المقيمين السوريين في لبنان وتنظيمها ضمن الأطر القانونية، إلى جانب دعم مسارات العودة الطوعية الآمنة.".