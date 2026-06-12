الجأ لشعبك لا لأعدائك.. قبلان: الجيش والمقاومة والدولة قدرات ضامنة

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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الجمعة لهذا اليوم، أن المنطقة تعيش انقساماً عامودياً وسط تخبط أميركي وإرهاب إسرائيلي توسعي، مشدداً على أن لا مصلحة للبنان تعلو فوق الوحدة الوطنية والدفاع عن شروط الصمود. وتوجه إلى السلطة بضرورة حماية الشراكة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين التي تشكل العمود القبلي للبلاد.ورأى الشيخ قبلان أن "الجيش والمقاومة والدولة" مشتركات سيادية وقدرات ضامنة لا يجوز التفريط بها، مشيداً بالبطولات التي تقدمها على الحدود الجنوبية، ومؤكداً أن الدولة بحاجة لتكامل المقاومة والجيش لتكوين قوة وطنية استثنائية. كما حيا نماذج التضامن والوحدة التي يظهرها الشعب اللبناني من الطريق الجديدة إلى الجبل وبيروت وصيدا والشمال.وفي خطاب مباشر لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعا قبلان إلى الحذر من المشاريع التقسيمية والوعود ، معتبراً أن الكيان الصهيوني لا يُؤتمن على سلام وهمي، وموجهاً نصيحة وطنية للرئيس قائلاً: "إذا اهتزت الأرض تحت قدميك فالجأ لشعبك لا لأعدائك".وعلى الصعيد الإقليمي، دعا المفتي قبلان والإسلامية إلى التخلص من الهيمنة الأميركية وقواعدها التي تمنع قيام نظام إقليمي مستقر، مشيراً إلى أن يحتاج إلى كما يحتاج إلى وتركيا وباكستان للتأسيس لخطوة تاريخية تضمن الأمن المشترك، محذراً من أن أي حريق في أي بلد كفيل بحرق المنطقة بأكملها.وفي الختام، أشار قبلان إلى قرب حلول موسم عاشوراء ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، داعياً إلى تحويل هذه المناسبة إلى ورشة حقيقية للإصلاح ومواجهة الانحراف والفساد والظلم، واستلهام معاني العزة والكرامة ورفض الخضوع.