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لبنان

نفذوا سلسلة سرقات في البترون والكورة.. وهذا ما حلّ بهم (صورة)

Lebanon 24
12-06-2026 | 09:26
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نفذوا سلسلة سرقات في البترون والكورة.. وهذا ما حلّ بهم (صورة)
نفذوا سلسلة سرقات في البترون والكورة.. وهذا ما حلّ بهم (صورة) photos 0
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

ادّعى مختار بلدة قندولا- البترون بأنّ منزله تعرّض للسرقة بواسطة الكسر والخلع.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر مخفر دوما في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة المشتبه به ومكان سكنه في بلدة المجدلالكورة، حيث جرى توقيفه، وهو يدعى:
– أ. م. (مواليد عام 2006، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بالسرقة بالاشتراك مع شخصين كانا يعملان في ورشة في منطقة عفصديق – الكورة، وهما كلّ من:

-ع. ح. (مواليد 2010، سوري)
-ي. ع. (مواليد 2008، سوري)

وبالتنسيق مع مفرزة استقصاء الشمال، تمّ توقيفهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وبمكان وجود المسروقات، كما اعترفا بقيامهما بسرقة أُخرى في بلدة المجدل – الكورة.

وبنتيجة التحقيق مع الموقوفين، تبيّن أنّهم أقدموا على سرقة عدّة منازل، اثنَين منها في بلدة المجدل – الكورة، ومنزل في بلدة آسيا قضاء البترون، وآخر في قندولا.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُعيدت معظم المسروقات إلى أصحابها، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.


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