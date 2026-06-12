نفذوا سلسلة سرقات في البترون والكورة.. وهذا ما حلّ بهم (صورة)

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ادّعى مختار بلدة قندولا- بأنّ منزله تعرّض للسرقة بواسطة الكسر والخلع.وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر مخفر في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة المشتبه به ومكان سكنه في بلدة – ، حيث جرى توقيفه، وهو يدعى:– أ. م. (مواليد عام 2006، سوري)بالتحقيق معه، اعترف بالسرقة بالاشتراك مع شخصين كانا يعملان في ورشة في منطقة عفصديق – الكورة، وهما كلّ من:-ع. ح. (مواليد 2010، سوري)-ي. ع. (مواليد 2008، سوري)وبالتنسيق مع مفرزة استقصاء ، تمّ توقيفهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وبمكان وجود المسروقات، كما اعترفا بقيامهما بسرقة أُخرى في بلدة المجدل – الكورة.وبنتيجة التحقيق مع الموقوفين، تبيّن أنّهم أقدموا على سرقة عدّة منازل، اثنَين منها في بلدة المجدل – الكورة، ومنزل في بلدة ، وآخر في قندولا.أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُعيدت معظم المسروقات إلى أصحابها، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.