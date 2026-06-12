الجنوب تحت النار.. غارات مكثفة وهذا جديد الميدان

شهد ، مساء اليوم، تصعيداً عسكرياً لافتاً تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا عدداً من البلدات والمناطق الجنوبية.

وأفادت المعطيات بأن الطيران الحربي شن غارات على حداثا، صريفا (غارتين)، كفرصير، الغندورية، المنطقة الواقعة بين عيناتا وبنت ، وصديقين، إضافة إلى غارة بين باريش ومعروب، فيما تعرضت مجدلزون لعدة غارات جوية.

كذلك، سُجلت ثلاث غارات على أرنون، وخمس غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين أرنون وكفرتبنيت، فضلاً عن غارتين على طريق البرج في كفرتبنيت وغارة إضافية استهدفت البلدة نفسها، إلى جانب غارات طالت والصرفند.

بالتوازي، نفذت القوات قصفاً مدفعياً استهدف بلدات تبنين وكفرتبنيت وبلاط، فيما تعرضت منطقة شوكين لأربع رمايات مدفعية.

وفي السياق نفسه، سُجلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة بيوت السياد في أطراف .