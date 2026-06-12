الجنوب تحت النار.. غارات مكثفة وهذا جديد الميدان

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شهد جنوب لبنان، مساء اليوم، تصعيداً عسكرياً لافتاً تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا عدداً من البلدات والمناطق الجنوبية.
وأفادت المعطيات بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على حداثا، صريفا (غارتين)، كفرصير، الغندورية، المنطقة الواقعة بين عيناتا وبنت جبيل، وصديقين، إضافة إلى غارة بين باريش ومعروب، فيما تعرضت مجدلزون لعدة غارات جوية.
كذلك، سُجلت ثلاث غارات على أرنون، وخمس غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين أرنون وكفرتبنيت، فضلاً عن غارتين على طريق البرج في كفرتبنيت وغارة إضافية استهدفت البلدة نفسها، إلى جانب غارات طالت تفاحتا والصرفند.
بالتوازي، نفذت القوات الإسرائيلية قصفاً مدفعياً استهدف بلدات تبنين وكفرتبنيت وبلاط، فيما تعرضت منطقة شوكين لأربع رمايات مدفعية.
وفي السياق نفسه، سُجلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة بيوت السياد في أطراف المنصوري.