تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذيرات من تشكّل ظاهرة "إل نينيو" خلال النصف الثاني من 2026.. كيف ستؤثر على لبنان؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-06-2026 | 15:57
A-
A+
تحذيرات من تشكّل ظاهرة إل نينيو خلال النصف الثاني من 2026.. كيف ستؤثر على لبنان؟
تحذيرات من تشكّل ظاهرة إل نينيو خلال النصف الثاني من 2026.. كيف ستؤثر على لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت مؤخرا خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مُحذرة من تشكل ظاهرة "إل نينيو" في المحيط الهادئ.

وبالفعل شهدت مناطق واسعة من أوروبا خلال شهر أيار الماضي موجات حر مبكرة واستثنائية، وصفت بأنها من بين الأشد التي تسجل في هذا الوقت من العام، حيث حطمت درجات الحرارة أرقاماً قياسية في عدد من الدول. 
Advertisement

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن النماذج المناخية تشير إلى احتمال مرتفع لتطور ظاهرة "إل نينيو" خلال النصف الثاني من عام 2026، مع توقعات بأن تصبح قوية مع نهاية العام. 

وظاهرة "إل نينيو" هي نمط مناخي طبيعي يتمثل بارتفاع حرارة المياه في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ويؤثر في أنماط الطقس حول العالم من خلال زيادة احتمالات الجفاف في بعض المناطق والفيضانات والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى. فكيف يمكن ان تؤثر هذه الظاهرة على طقس لبنان؟

تُشير دراسات مُناخية إلى وجود ميل عام لأن ترتبط سنوات "إل نينيو" بزيادة الهطولات في أجزاء من الشرق الأوسط خلال الموسم المطري، وإن كان التأثير متفاوتًا من سنة إلى أخرى.

ويمكن أن تؤدي بعض أحداث "إل نينيو" في الحوض الشرقي للمتوسط إلى تغير مسارات المنخفضات الجوية، ما قد يزيد فرص الأمطار في بعض الفترات ويغيّر توقيتها الموسمي.

أما خلال الصيف، فقد تؤثر ظاهرة "إل نينيو"، بحسب هذه الدراسات، على دوران الهواء فوق شرق المتوسط، لكن تأثيرها على حرارة لبنان الصيفية أقل وضوحًا من تأثير عوامل إقليمية أخرى مثل حرارة البحر المتوسط وأنظمة الضغط الجوي المحلية.

وعن التحذيرات الحالية من احتمال تشكل ظاهرة قوية لـ "إل نينيو" خلال النصف الثاني من الـ 2026، فالتوقعات المُناخية تشير إلى أن هذه الظاهرة قد تتعزز خلال الشتاء المقبل، لكن العلماء يؤكدون أن تأثيرها على طقس لبنان تحديدًا غير مؤكدة لأن مناخ شرق المتوسط يتأثر بأنماط الضغط فوق أوروبا والبحر المتوسط.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أيار 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ.. وتحذيرات من عودة ظاهرة "إل نينيو"
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات علمية.. ظاهرة مناخية غير مسبوقة خلال أشهر قد تغيّر أنماط الطقس عالميًا
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات من ظاهرة خطيرة.. RAM مزيفة تقلّد كبرى الشركات وتخدع المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل شرب "الحليب الخام" ظاهرة صحية؟
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

البحر المتوسط

الشرق الأوسط

الحوض الشرقي

الأوروبي

أوروبا

أوروبي

الظاهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-12
Lebanon24
16:57 | 2026-06-12
Lebanon24
16:55 | 2026-06-12
Lebanon24
16:50 | 2026-06-12
Lebanon24
16:47 | 2026-06-12
Lebanon24
16:30 | 2026-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24