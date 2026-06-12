تحذيرات من تشكّل ظاهرة "إل نينيو" خلال النصف الثاني من 2026.. كيف ستؤثر على لبنان؟

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أعلنت مؤخرا خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ أن شهر أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مُحذرة من تشكل ظاهرة "إل نينيو" في المحيط الهادئ.وبالفعل شهدت مناطق واسعة من خلال شهر أيار الماضي موجات حر مبكرة واستثنائية، وصفت بأنها من بين الأشد التي تسجل في هذا الوقت من العام، حيث حطمت درجات الحرارة أرقاماً قياسية في عدد من الدول.وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن النماذج المناخية تشير إلى احتمال مرتفع لتطور ظاهرة "إل نينيو" خلال النصف الثاني من عام 2026، مع توقعات بأن تصبح قوية مع نهاية العام.وظاهرة "إل نينيو" هي نمط مناخي طبيعي يتمثل بارتفاع حرارة المياه في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ويؤثر في أنماط الطقس حول العالم من خلال زيادة احتمالات الجفاف في بعض المناطق والفيضانات والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى. فكيف يمكن ان تؤثر هذه الظاهرة على طقس ؟تُشير دراسات مُناخية إلى وجود ميل عام لأن ترتبط سنوات "إل نينيو" بزيادة الهطولات في أجزاء من خلال الموسم المطري، وإن كان التأثير متفاوتًا من سنة إلى أخرى.ويمكن أن تؤدي بعض أحداث "إل نينيو" في للمتوسط إلى تغير مسارات المنخفضات الجوية، ما قد يزيد فرص الأمطار في بعض الفترات ويغيّر توقيتها الموسمي.أما خلال الصيف، فقد تؤثر ظاهرة "إل نينيو"، بحسب هذه الدراسات، على الهواء فوق شرق المتوسط، لكن تأثيرها على حرارة لبنان الصيفية أقل وضوحًا من تأثير عوامل إقليمية أخرى مثل حرارة وأنظمة الضغط الجوي المحلية.وعن التحذيرات الحالية من احتمال تشكل ظاهرة قوية لـ "إل نينيو" خلال النصف الثاني من الـ 2026، فالتوقعات المُناخية تشير إلى أن هذه الظاهرة قد تتعزز خلال الشتاء المقبل، لكن العلماء يؤكدون أن تأثيرها على طقس لبنان تحديدًا غير مؤكدة لأن مناخ شرق المتوسط يتأثر بأنماط الضغط فوق أوروبا والبحر المتوسط.