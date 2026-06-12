تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إعتراف "عسكري" يخصّ "حزب الله".. مركز أميركي يعلنه

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-06-2026 | 16:30
A-
A+
إعتراف عسكري يخصّ حزب الله.. مركز أميركي يعلنه
إعتراف عسكري يخصّ حزب الله.. مركز أميركي يعلنه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر مركز "Brookings" الأميركي للأبحاث تقرير تحدث فيه عن مستقبل "حزب الله" في لبنان وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة والتغيرات الإقليمية المتساعة، معتبراً أنه لا يوجد حل عسكري حصري لـ"حزب الله"، إذ فشل الاحتلال الإسرائيلي المتوسع في هزيمة "الحزب"، بينما لا يزال الجيش اللبناني غير قادر على نزع سلاح التنظيم بالقوة.
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه في وقتٍ تُصرّ فيه إيران على إدراج لبنان ضمن مسار المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يعيدُ استيلاء الجيش الإسرائيلي مجدداً على قلعة الشقيف في جنوب لبنان يوم 31 أيار ذكريات مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بين عامي 1982 و2000، وهي المرحلة التي ساهمت في صعود حزب الله وترسيخ حضوره العسكري والسياسي.

ويقول التقرير أنه "بينما تقصف إسرائيل لبنان، وفي ظل انتظار واشنطن وطهران أن يتراجع الطرف الآخر في المفاوضات، ويكسر لبنان المحظور المفروض على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، تبقى هناك حقيقة مُزعجة وهي إنه لا يوجد حلّ قصير الأجل لتسليح حزب الله".

واعتبر التقرير أن القادة الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين، يريدون جميعاً نزع سلاح حزب الله"، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي المتوسع يفشل في هزيمة حزب الله، الذي يتكيّف بالتحوّل إلى تكتيكات غير متكافئة.

ويرى التقرير أيضاً أنَّ الجيش اللبناني الحالي غير قادر على مهمة نزع سلاح حزب الله، معتبراً أن الدولة اللبنانية أضعف بكثير وأقل تطورًا من أن تُعوّض الوظائف والخدمات الاجتماعية وشبكات المحسوبية التي يُوفّرها "حزب الله" لشريحة شيعية كانت مُهمّشة.

ووجد التقرير أنه "في المحادثات مع واشنطن، فإنه من المرجح أن تُضاعف إيران جهودها مع حليفها الأكثر نجاحًا، بدلًا من التفاوض على إبعاده"، قائلاً إن "تحييد التهديد العسكري لحزب الله وسيطرته على لبنان تتوقف على عدة عوامل صعبة، أولاً الصبر والتخطيط على المدى البعيد، ثانياً، قيادة أميركية مستدامة، تركز على بناء القدرات ومراقبة وإنفاذ نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية والإسرائيلية اللبنانية، وثالثاً، برامج ملموسة لإقناع الشيعة في لبنان بأنهم، بدون سلاح حزب الله، لن يكونوا عرضة لإسرائيل (أو سوريا الجديدة)، وأن الدولة المفلسة والمتعثرة قادرة على التطور لإنعاش الاقتصاد وتقديم الخدمات.

وبحسب التقرير، فإنه إذا أراد الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله دون الانهيار على أسس طائفية، فلا بد من وجود حكومة مدنية ذات صدقية، تُظهر أن "معاداة حزب الله" لا تعني "معاداة الشيعة".

ويرى التقرير أن إضعاف نفوذ "حزب الله" لا يقتصر على المواجهة الأمنية، بل يرتبط أساساً بتقويض قاعدته السياسية داخل البيئة الشيعية عبر سدّ الفراغ الذي خلّفته الدولة اللبنانية، من خلال توفير الخدمات التي يفترض أن تؤمّنها حكومة فاعلة، والتي اضطلع الحزب بتقديمها على مدى سنوات.

ووجد التقرير أنه من شأن تعزيز دور الدولة في هذا المجال أن يُضعف الرواية التي تربط بين تهميش الحزب وتهميش الطائفة الشيعية، كما يساهم في تعزيز قناعة اللبنانيين بأن مؤسسات الدولة قادرة على توفير خدمات فعلية رغم أزمة الثقة القائمة.

ومن هنا، فإن نزع سلاح الحزب من دون دفع البلاد مجدداً نحو الفوضى الطائفية يتطلب خطوات متوازية تعزز تنامي خيبة الأمل داخل الشارع الشيعي من الحزب وتعيد ترسيخ شرعية الدولة.

وفي الجانب الأمني والعسكري، يشير التقرير إلى أن الجناح المتشدد في الحزب المرتبط بإيران لن يغيّر توجهاته بصورة مفاجئة، ما يعني أن الجيش اللبناني سيجد نفسه في نهاية المطاف أمام تحدي مواجهته، الأمر الذي يستوجب مواصلة تطوير قدراته العسكرية.

وبالتوازي مع ذلك، يمكن للمحادثات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أميركية أن تبني على الجهود القائمة لوضع خطط تتيح إحلال الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.

كذلك، دعا التقرير إلى إعادة تفعيل النقاشات المتعلقة بإجراءات بناء الثقة، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. أيضاً، يعتبر التقرير أن السياسة الأميركية في سوريا ستكون ذات انعكاسات مباشرة على لبنان، إذ إن دعم واشنطن للحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع من شأنه أن يعزز العلاقات اللبنانية - السورية الناشئة ويمنحها زخماً إيجابياً، كما سيطمئن الشيعة في لبنان بأن حكومة أحمد الشرع لا تشكل تهديداً لهم.


أما اقتصادياً، فيشير التقرير إلى أن "حزب الله" تمكن بعد حرب عام 2006 من الظهور بمظهر الجهة الأسرع والأكثر سخاءً في تقديم التعويضات وإعادة الإعمار مقارنة بالدولة اللبنانية، إلا أن الظروف الحالية تختلف نتيجة حجم الدمار الأكبر وتراجع الموارد المالية للحزب، ما يفتح المجال أمام الدولة للقيام بدور أكثر فاعلية.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة اللبنانية تحتاج إلى موارد مالية كبيرة تمكّنها من قيادة جهود الإغاثة للنازحين وإدارة عملية إعادة الإعمار، داعياً الولايات المتحدة إلى التعاون مع الأمم المتحدة وفرنسا وشركاء آخرين لاستقطاب التمويل ووضع آليات رقابة تمنع تحويل الأموال إلى مؤسسات لبنانية متهمة بالفساد.

وفي ما يتعلق بإيران، يؤكد التقرير أن على واشنطن إبقاء مراقبتها لطهران خلال مختلف مراحل هذه العملية، مشيراً إلى أن إيران لن تتخلى عن "حزب الله" على طاولة المفاوضات.

في الوقت نفسه، يحذر من أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة قد يدفع طهران إلى زيادة الدعم المالي للحزب بهدف تعزيز نفوذه في مواجهة الدولة اللبنانية وتقويض جهودها

 ويخلص إلى أنّ إيران ستظلّ تركز بشدة على الحفاظ على حليفها اللبناني، وأي تقدم دبلوماسي يجب أن يأخذ هذا الواقع في الحسبان.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يعلن استهداف آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في القنطرة
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا مركزًا قياديًّا مستحدثًا لإسرائيل في البيّاضة
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال إيهود باراك عن "حزب الله"؟ اعترافات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 02:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-12
Lebanon24
16:57 | 2026-06-12
Lebanon24
16:55 | 2026-06-12
Lebanon24
16:50 | 2026-06-12
Lebanon24
16:47 | 2026-06-12
Lebanon24
16:06 | 2026-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24