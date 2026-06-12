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لبنان

دعم سعودي وقطري لانجاز خطة لبنانية لوقف النار

Lebanon 24
12-06-2026 | 22:32
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دعم سعودي وقطري لانجاز خطة لبنانية لوقف النار
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كتبت" النهار": كشفت مصادر مطلعة عن اجتماعات مكثفة عُقدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين مستشاري رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خطة لبنانية متكاملة تحظى بتوافق رسمي واسع.
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وبحسب المصادر، تم تجاوز عدد من العقبات التي كانت تعترض إنجاز الصيغة النهائية، على أن تبصر الخطة النور خلال الساعات المقبلة، تمهيداً للإعلان عنها وطرحها كإطار عملي يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وأشارت المعلومات إلى أن الخطة تحظى بدعم عربي، مع مواكبة سعودية عبر الأمير يزيد بن فرحان الموجود في لبنان، إلى جانب اتصالات جرت مع الجانب القطري، ما أفضى إلى تأمين دعم من الرياض والدوحة للمسار المطروح.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لتثبيت وقف النار وإعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة.    
 اضافت" النهار": أشار مسؤول أميركي إلى أن أي انعكاسات محتملة للاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة اللبنانية ستبقى مرتبطة بسلوك "حزب الله" ومدى التزام طهران بمقتضيات التهدئة في المنطقة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان مشمولاً في الصفقة، قال المسؤول إن الأمر "يعود إلى حزب الله وإيران"، مضيفاً أن السلام "يتطلب طرفين". وتابع: "إذا كان حزب الله يطلق الصواريخ على إسرائيل، وإذا كانت إيران تمول هذه الصواريخ، فمن الواضح أنهم لم يلتزموا بحصتهم من الاتفاق". وأوضح أن الاتفاق صيغ بطريقة تضمن أن تتحمل إيران مسؤولياتها في ما يتعلق بالاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن واشنطن تتوقع من طهران أن تكون "فاعلاً حقيقياً في السلام".وكشف المسؤول أن الجانب الإيراني أبلغ الأميركيين بأن مجتبى خامنئي مرتاح لمسار المفاوضات ومكان انعقادها، في إشارة إلى استمرار التقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.    
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