تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد كلام اردوغان عن "امن تركيا":فرصة لبنانية لا بد من التقاطها

Lebanon 24
12-06-2026 | 23:14
A-
A+
بعد كلام اردوغان عن امن تركيا:فرصة لبنانية لا بد من التقاطها
بعد كلام اردوغان عن امن تركيا:فرصة لبنانية لا بد من التقاطها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب كريم حداد في" الاخبار" :لم يكن كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق وحلب، مجرد عبارة خطابية في سياق سجال عابر مع إسرائيل. فالعبارة، بما تحمله من دلالة جغرافية وسياسية وأمنية، تنقل لبنان من موقع البلد المتروك وحده في مواجهة العدوان الإسرائيلي إلى موقع آخر: موقع العقدة المتقدمة في أمن إقليمي أوسع، لم تعد تركيا قادرة على النظر إليه من بعيد أو التعامل معه كملف عربي داخلي.
Advertisement
الأهمية الأولى لهذا الكلام أنه يصدر عن دولة إقليمية كبرى، لا عن طرف هامشي في المعادلة. تركيا ليست دولة مجاورة بالمعنى الجغرافي المباشر للبنان، لكنها دولة حاضرة في سوريا والعراق وشرق المتوسط، وتمتلك جيشاً كبيراً، واقتصاداً واسعاً، وشبكة علاقات متداخلة مع الغرب وروسيا والعالم الإسلامي. لذلك، حين تقول أنقرة إن العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا يمس أمنها القومي، فهي لا تكتفي بإعلان موقف تضامني، بل تعيد تعريف مجال أمنها الحيوي. هذا التحول يجب أن يُقرأ في لبنان بعناية. فمنذ سنوات طويلة، كان لبنان، (وخصوصاً المقاومة) يتحرك في بيئة إقليمية شديدة التعقيد. الدعم الإيراني كان ولا يزال أساسياً في معادلة الردع. لكن التحولات الكبرى في المنطقة تجعل من الخطأ حصر خيارات لبنان في دائرة واحدة، مهما بلغت أهميتها. فالمقاومة التي أثبتت قدرتها على الصمود والردع تحتاج، في المرحلة المقبلة، إلى توسيع هامشها السياسي والدبلوماسي، وإلى تحويل صمودها الميداني إلى شبكة أوسع من الحماية الإقليمية.من هنا تأتي أهمية الانفتاح التركي. فتركيا لا تنطلق بالضرورة من موقع أيديولوجي مطابق لموقع المقاومة في لبنان، ولا من حسابات استراتيجية مماثلة تماماً لحسابات طهران أو قوى محور المقاومة. لكنها تلتقي مع لبنان، في هذه اللحظة، عند نقطة مركزية: رفض التمدد الإسرائيلي بوصفه تهديداً مباشراً لتوازنات المنطقة. وهذا الالتقاء، إن أُحسن التعامل معه، يمكن أن يفتح أمام لبنان والمقاومة باباً جديداً في إدارة الصراع.
المقاومة في لبنان معنية بأن تقرأ هذا التطور لا بوصفه وعداً مجانياً، ولا بوصفه انتقالاً آلياً لتركيا إلى موقع الحليف الكامل، بل بوصفه فرصة سياسية قابلة للبناء. فالتحالفات في السياسة لا تقوم دائماً على التطابق الكامل، بل كثيراً ما تنشأ من تقاطع المصالح في مواجهة خطر مشترك. والخطر الإسرائيلي، في هذه اللحظة، يتقدم بوصفه القاسم المشترك بين لبنان وتركيا وسوريا والعراق وإيران، وحتى بين قوى عربية وإسلامية أخرى تشعر بأن إسرائيل تتصرف كقوة منفلتة من أي قيد.
يجب أن يؤخذ كلام أردوغان بجدية، لا بوصفه نهاية مسار، بل بوصفه بدايته. ولبنان بحاجة إلى كل سند في مواجهة العدو. والمقاومة، التي أثبتت أن الردع لا يصنعه الضعفاء ولا المترددون، تحتاج أيضاً إلى عقل سياسي واسع يعرف كيف يحوّل تبدل المواقف الإقليمية إلى مكاسب استراتيجية. وإذا كان أمن تركيا يبدأ من بيروت، كما قال رئيسها، فعلى بيروت أن تدرك أن أمنها أيضاً يبدأ من حسن قراءة هذه اللحظة، ومن تحويلها إلى فرصة، لا إلى مجرد خبر عابر في نشرات السياسة.  
مواضيع ذات صلة
مكي: تضامن تركيا "موقف سياسي" بامتياز ودعمٌ لا يتوقف لصمود اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 13:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
من الجهة المقصودة بكلام جنبلاط "إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين"؟ "الاشتراكي" يوضح!
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 13:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": فرصة قيام دولة المواطنة تتلقى صفعات من كل الاتجاهات
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 13:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تقدم "التهديد" على أنه "فرصة للسلام"
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 13:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

بيروت

التركي

لبنان

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-06-13
Lebanon24
06:00 | 2026-06-13
Lebanon24
05:55 | 2026-06-13
Lebanon24
05:48 | 2026-06-13
Lebanon24
05:36 | 2026-06-13
Lebanon24
05:25 | 2026-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24