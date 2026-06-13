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لبنان

قبل "سايكس بيكو" وقبل إسرائيل… كان "جبل عامل"

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
13-06-2026 | 05:00
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قبل سايكس بيكو وقبل إسرائيل… كان جبل عامل
قبل سايكس بيكو وقبل إسرائيل… كان جبل عامل photos 0
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تخيل سحابة كثيفة من الدخان الأسود تطير عبر الزمن؛ تنطلق من أواخر القرن الثامن عشر، من دفاتر محترقة ومكتبات عامرة التهمتها نيران أحمد باشا "الجزار"، لتلتحم اليوم بغبار الغارات وصوت الطائرات المسيرة فوق التلال ذاتها.
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نحن هنا في جبل عامل، الرقعة الجغرافية التي تمتد بكبرياء من مشارف صيدا حتى تخوم فلسطين، ومن زرقة المتوسط إلى جبال مرجعيون والبقاع. هنا، لا تقاس الأرض بالخرائط الإدارية التي ترسمها الدول وتغيرها الحروب، بل بالذاكرة المطبوعة في الصخر وأشجار الزيتون التي شهدت عبور الفاتحين واحداً تلو الآخر.


بدأت الحكاية منذ قرون، عندما قرر هذا الجبل ألّا يكون مجرد ريف منسي على هامش السلطنة العثمانية. تحول إلى منارة للعلم، تخرّج من قراه وبساتينه كبار الفقهاء والأدباء، وعاش في نوع من الاستقلال الذاتي المحمي بوعورة تضاريسه وعناد أهله.

 لكن هذا التميز كان لعنة برسم الغزاة؛ فجاء "الجزار" بجيوشه وجبروته، محاولاً كسر شوكة الجبل عبر سياسة الأرض المحروقة، وظن أن حرق الكتب وتدمير الحواضر سيمحو الهوية. غير أن ما حدث كان العكس تماماً؛ انغرس الرفض في وجدان الإنسان العاملي كـ "جين" متوارث، وصار الصمود عقيدة أرض.


دارت عجلة الزمن دورة كاملة، وتبدلت الترسانات؛ اختفى سيف "الجزار" ومدافعه التقليدية، ليحل محلها اليوم صخب الحرب الإسرائيلية المعاصرة بصواريخها الذكية وأحزمتها النارية.

المفارقة هنا تكاد تكون سينمائية؛ فالقرى ذاتها التي قاومت قديماً -بنت جبيل، النبطية، الناقورة، والخيام- تعيش اليوم فصلاً جديداً من المحاولة ذاتها: قصف ممنهج، وتهجير قسري، وسعي دؤوب لكسر هذه الحاضنة الشعبية.


تأمل معي "قلعة الشقيف" الرابضة كحارس أبدي فوق شاهق صخري يطل على التاريخ والجغرافيا معاً. على أسوار هذه القلعة، رُفعت ونُكست رايات الصليبيين، والمماليك، والعثمانيين، وفي العصر الحديث، تحولت إلى نقطة ارتكاز في الصراع الحالي.

عندما تشتعل النيران حول تلال الشقيف اليوم، تشعر وكأن القلعة تتنفس تاريخها من جديد، شاهدة على أن من يسيطر على هذه المرتفعات يمسك بزمام النفوذ، لكنه لا يمسك أبداً بروح الأرض.

 وعلى مقربة منها، يتدفق نهر الليطاني، الشريان الذي لم يكن يوماً مجرد مجرى مائي، بل خط أمان تتقاطع عنده اليوم أعقد الحسابات الإقليمية، من طهران وواشنطن إلى غزة وتل أبيب.


اليوم، وبينما يغادر الأهالي بيوتهم قسراً تحت وطأة الغارات، لا ينظر العاملي إلى هذه الحرب كحدث طارئ، بل يقرأها كصفحة جديدة في كتاب قديم يعلم تفاصيله جيداً.

في الخطاب الإعلامي المعاصر، يُختصر المكان بكلمة "الجنوب" كصندوق بريد سياسي أو ساحة لتصفية الحسابات؛ أما في الوجدان المحلي، فاسمه "جبل عامل".

هو الفضاء الذي يثبت مع كل قذيفة تنهمر فوق ترابه، أن الدول والأنظمة والحدود تتغير وتزول، بينما يبقى الجبل ثابتاً في قلب الأحداث.. صانعاً للتاريخ، وعصياً على النسيان.
 
مئة عام من التحولات في جبل عامل وجنوب <a class='entities-links' href='/entity/1008237370/لبنان/ar/1?utm_term=PublicFigures-لبنان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لبنان&id=1486&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=لبنان | النهار" style="width: 100%; height: 100%;" />
 
رحلة في ذاكرة جبل عامل <a class='entities-links' href='/entity/1716441984/المقاومة/ar/1?utm_term=PublicFigures-المقاومة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المقاومة&id=133229&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=المقاومة حتى العام 1926 | النهضة نيوز" style="width: 100%; height: 100%;" />
رحلة في ذاكرة جبل عامل المقاومة حتى العام 1926 | النهضة نيوز
 
آخر الدواء التقسيم: جبل عامل تحت إدارة إسرائيلية - MTV Lebanon
المصدر: خاص "لبنان 24"
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