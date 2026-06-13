العبسي التقى بخاش ونداف

Advertisement

استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في البروفسور يوسف بخاش وعرض معه للاوضاع الصحية في ظل الازمة الراهنة التي ترهق القطاع برمته.وقال بخاش بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب الغبطة لاقدم له وللطائفة الانجاز الطبي الذي حققته في الاميركية في لبنان ، وهو كناية عن جراحة مجهرية استغرقت 11 ساعة تم خلالها استئصال اصغر مفصل في جسم الانسان من اصبع الرجل. ومن ثم زرعه في اليد واعادة الحياة كاملة الى اليد ، والانجاز يكمن في ان المفصل المذكور لا يتخطى وزنه ال 15 غرام وقطر الشريانات الدموية لا يتعدى الملمتر الواحد".بدوره العبسي "بالانجاز الذي نفذه طبيب من ابناء الطائفة". كما شدد على "ضرورة الاستمرار للعمل لاعادة لبنان الى سابق تألقه كمستشفى الشرق".كما التقى العبسي المديرة العامة رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان السيّدة اليسار نداف التي وضعته في اجواء الاعلام وعودة تلفزيون لبنان الى الحياة .