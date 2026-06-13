تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العبسي التقى بخاش ونداف

Lebanon 24
13-06-2026 | 07:02
A-
A+
العبسي التقى بخاش ونداف
العبسي التقى بخاش ونداف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخاش وعرض معه للاوضاع الصحية في ظل الازمة الراهنة التي ترهق القطاع برمته.
Advertisement

وقال بخاش بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب الغبطة لاقدم له وللطائفة الانجاز الطبي الذي حققته في مستشفى الجامعة الاميركية في لبنان ، وهو كناية عن جراحة مجهرية استغرقت 11 ساعة تم خلالها استئصال اصغر مفصل في جسم الانسان من اصبع الرجل. ومن ثم زرعه في اليد واعادة الحياة كاملة الى اليد ، والانجاز يكمن في ان المفصل المذكور لا يتخطى وزنه ال 15 غرام وقطر الشريانات الدموية لا يتعدى الملمتر الواحد".

بدوره اشاد العبسي "بالانجاز الذي نفذه طبيب من ابناء الطائفة". كما شدد على "ضرورة الاستمرار للعمل لاعادة لبنان الى سابق تألقه كمستشفى الشرق".

كما التقى العبسي المديرة العامة رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان السيّدة اليسار نداف جعجع التي وضعته في اجواء الاعلام وعودة تلفزيون لبنان الى الحياة .
مواضيع ذات صلة
بخاش: أطلعنا الرئيس عون على إنجاز طبي نوعي تحقق في لبنان للمرة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاش هنّأ الممرضات والممرضين في يومهم
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير قطر بحث ونداف في سبل تعزيز التعاون الإعلامي
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية استقبلت نداف ونوّهت بورشة النهوض في "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
13/06/2026 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

مستشفى الجامعة

الكاثوليك

الاميركي

أنطاكية

الطائف

لبنان

اليسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:06 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:53 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-13
Lebanon24
09:06 | 2026-06-13
Lebanon24
09:00 | 2026-06-13
Lebanon24
08:53 | 2026-06-13
Lebanon24
08:30 | 2026-06-13
Lebanon24
08:17 | 2026-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24