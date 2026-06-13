الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أكثر من 70 بنية تحتيّة لـحزب الله

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🔶 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة: جيش الدفاع يهاجم أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸 يواصل جيش الدفاع العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.
🔸 وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، تمت مهاجمة أكثر… pic.twitter.com/extB3cJ8Ju
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 13, 2026
🔶 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة: جيش الدفاع يهاجم أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸 يواصل جيش الدفاع العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.
🔸 وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، تمت مهاجمة أكثر… pic.twitter.com/extB3cJ8Ju