الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أكثر من 70 بنية تحتيّة لـحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "يُواصل العمل ضدّ " " لإزالة التهديدات عن مواطني ".





وأضاف في بيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، تمت مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله"، من بينها منصات إطلاق ومبانٍ استخدمها عناصر "الحزب" للدفع بمخططات ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ ومواطني إسرائيل".





وتابع: "بالتوازي، تمّ قتل عناصر رصدوا في المناطق التي تعمل فيها قوات الجيش في ".