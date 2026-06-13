تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يفصّل الهدف من العبارة الجديدة في بياناته

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-06-2026 | 15:00
A-
A+
حزب الله يفصّل الهدف من العبارة الجديدة في بياناته
حزب الله يفصّل الهدف من العبارة الجديدة في بياناته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار إدراج عبارة "واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض" في مستهل البيانات الأخيرة لـ"حزب الله" اهتماماً سياسياً وإعلامياً لافتاً، ولا سيما أنها جاءت في توقيت تتكثف فيه الضغوط المرتبطة بملف وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تصاعد الخطاب الداخلي والخارجي الساعي إلى إعادة تعريف دور "الحزب" وحدود حركته ووظيفته في المرحلة المقبلة. فالإضافة الجديدة لا تبدو مجرد تعديل لغوي أو تطوير في الصياغة، بقدر ما تعكس توجهاً واضحاً لإعادة تثبيت مجموعة من المفاهيم التي يعتبرها الحزب جزءاً من هويته السياسية والقانونية، ورسالة مباشرة إلى كل النقاشات الدائرة حول مستقبل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
Advertisement

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة على أجواء "حزب الله" أن العبارة المستحدثة تحمل أبعاداً تتجاوز بعدها الإعلامي المباشر، إذ تهدف إلى إعادة التشديد على أن مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض لا تُقدَّم باعتبارها نتيجة ظرفية لخروقات إسرائيلية أو تطورات ميدانية طارئة، بل باعتبارها حقاً أصيلاً وثابتاً يستند إلى مرتكزات وطنية وقانونية وأخلاقية، ويرى "الحزب" أنه لا يسقط بتبدل الظروف السياسية أو بتغيّر طبيعة التفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار.

وتشير المصادر إلى أن أهمية العبارة الجديدة لا تنفصل عن العبارات الأخرى التي اعتاد الحزب تضمينها في بياناته، إذ إن التأكيد على أن العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه"، يمنحها إطارها الوطني الجامع ويضعها في سياق حماية السيادة والدفاع عن المواطنين، فيما تأتي الإشارة إلى "الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض"، لتؤكد أن هذا الدور لا يقتصر على ردود الفعل المرتبطة بالخروقات الإسرائيلية، بل يستند إلى مشروعية ثابتة يرى الحزب أنها سابقة على كل الاعتبارات الأخرى.

وتضيف المصادر أن الإبقاء على عبارة "ورداً على خرق العدو لوقف إطلاق النار" يحمل بدوره دلالات لا تقل أهمية، إذ يكرّس سردية تقوم على تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار التوتر من خلال انتهاكاتها المتواصلة، ويؤكد أن العمليات تأتي في إطار الرد على تلك الخروقات والتصدي لها. إلا أن حصر قراءة بيانات الحزب بهذا البعد وحده، وفق المصادر نفسها، يؤدي إلى إغفال الرسالة الأعمق التي أراد إيصالها من خلال الإضافة الأخيرة.

وبحسب المصادر، فإن العبارات الثلاث لا تُقرأ بوصفها عناوين منفصلة، بل باعتبارها أجزاء من بنية سياسية وإعلامية متكاملة تعكس رؤية "حزب الله" لنفسه ولدوره ووظيفته. فهو يدافع عن لبنان وشعبه انطلاقاً من حق يعتبره مشروعاً وثابتاً في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، فيما تأتي عملياته الميدانية تجسيداً عملياً لهذا الحق من خلال مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والرد على خروقاتها المستمرة. ومن هنا، فإن إعادة إبراز هذه المفاهيم في هذه المرحلة تحديداً لا تبدو منفصلة عن المناخ السياسي القائم، بقدر ما تشكل محاولة واضحة لإعادة رسم السقوف التي ينظر من خلالها الحزب إلى أي نقاش يتعلق بوقف إطلاق النار أو بمستقبل دوره في المعادلة اللبنانية والإقليمية.
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يضيف عبارة جديدة إلى بياناته
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 07:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "حزب الله"بشأن حادثة اليونيفيل
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 07:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "حزب الله" بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 07:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
من "حزب الله".. رسالة عسكرية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 07:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الاحتلال

إسرائيل

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:03 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:14 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:06 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:01 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-06-13
Lebanon24
23:03 | 2026-06-13
Lebanon24
00:14 | 2026-06-14
Lebanon24
00:06 | 2026-06-14
Lebanon24
00:01 | 2026-06-14
Lebanon24
23:56 | 2026-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24