تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحرك قطري على خط واشنطن و "الثنائي الشيعي" ينتظر شمول "الاتفاق" لجنوب لبنان

Lebanon 24
13-06-2026 | 23:31
A-
A+

تحرك قطري على خط واشنطن و الثنائي الشيعي ينتظر شمول الاتفاق لجنوب لبنان
تحرك قطري على خط واشنطن و الثنائي الشيعي ينتظر شمول الاتفاق لجنوب لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رضوان عقيل في "النهار":
 
 
لم يكن أحد يتوقع أن يتمكن المفاوض الإيراني في ورقة تفاهمه مع الأميركي أن ينتزع منه في جملة من المندرجات المطروحة – إذا نجحت الاتصالات – ولا سيما ما يخص لبنان، أكثر من وقف شامل لإطلاق النار في الجنوب مع خشية ترك حرية الحركة لتل أبيب "ساعة يشاء" جيشها. وتكون طهران في حال تثبيت "تجميد" النار الإسرائيلية قد حافظت على صورتها أمام "حزب الله" والتزمت بالتعهدات التي أطلقتها أمام الرئيس نبيه بري الذي كان من العاملين من اليوم الأول على ربط لبنان بمفاوضات باكستان، من دون توقع أن تصل الأمور إلى بت انسحاب إسرائيل وعودة الأهالي إلى بلداتهم واستعادة الأسرى، حيث تنتظر كلّ هذه المسائل جدول مفاوضات طويلة سيجري البحث فيها على طاولة مفاوضات واشنطن ومن دون توقع الحصول على تسهيلات من إسرائيل بل على العكس ستضع جملة من العصيّ والعراقيل في طريق هذه المفاوضات بعد تحقيقها جملة من النقاط على أرض الجنوب.
Advertisement
 
 
وبعدما تعهد بري أمام الأميركيين أولاً وكل مراجعيه من الجهات الديبلوماسية والغربية وخصوصاً من قطر والسعودية بأن الوقف الشامل لإطلاق النار في كل الجبهات يشكل مفتاحاً للخوض في كل الأمور العالقة، بات على "الثنائي"، ولا سيما "حزب الله"، الرد على السؤال القديم - الجديد: كيف سيتعاطى مع سلاحه؟
 
كل هذه المواضيع ستُرحّل إلى مفاوضات واشنطن والدخول بها وجهاً لوجه مع المفاوض الإسرائيلي.
 
وثمة فريق ديبلوماسي رفيع المستوى من الدوحة افتتح مكتباً في واشنطن لمواكبة كل مفاوضاتها. وعملت الدوحة على تحييد بيروت والضاحية الجنوبية من دون الحصول على "تطمينات نهائية" من بنيامين نتنياهو الذي يعيش تحت كابوس صدمة احتمال وصول واشنطن وطهران إلى توقيعهما على الطبعة النهائية لتفاهمهما المنتظر.
 
 
ويطلق الحزب إشارات إيجابية حيال ما ستنتهي إليه المفاوضات وإن كان لا يعترض بالطبع على أن يتم التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وتظهيره من البوابة الإيرانية، الأمر الذي لم يهضمه من يعارض سياساتها في لبنان. وإذا انتهى الاتفاق عند هذه الحدود، فلن يعود ممكناً التهرّب من جولات ما ستحمله المفاوضات في واشنطن لمتابعة القضايا الأخرى وإن "سكتت" الآلة الحربية في الجنوب، مع عدم التقليل هنا من المماطلة الإسرائيلية في الانسحاب من المساحات المحتلة في الجنوب التي اقتربت من حدود مدينة النبطية وتمسّكها على الأقل بـ"المنطقة الصفراء" ووضع شروطها بقوة على طاولة المفاوضات.
 
 
ولا يمكن للبنان بكل قواه السياسية إلا ترقب حصيلة مذكرة التفاهم الأميركي - الإيراني وتوقيعها في جنيف، حيث لا يمكن فصل ارتداداتها عن المناخ اللبناني الذي لم ينته من فصول التحديات الإسرائيلية وسيكون لكل طرف لبناني رؤيته حيال هذا التطوّر، مع تشديد الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على التركيز على مفاوضات واشنطن في وقت يعبّر فيه الرئيس بري عن ارتياحه لمسار ما لعبته باكستان بين أميركا وإيران في انتظار ترجمة بنوده على الأرض من مضيق هرمز إلى قلعة الشقيف في النبطية.  
مواضيع ذات صلة
عراقجي أبلغ "الثنائي الشيعي" أن الاتفاق قريب ويشمل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" لن يخلي النازحين من بيروت
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الثنائي الشيعي يرصد: خطة خماسيّة لمواجهة "خطيئة" التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك مرتقب للسفير الاميركي وبري سيقدّم ملاحظاته على "اتفاق واشنطن"
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

نبيه بري

حزب الله

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-06-14
Lebanon24
05:14 | 2026-06-14
Lebanon24
05:05 | 2026-06-14
Lebanon24
05:02 | 2026-06-14
Lebanon24
05:00 | 2026-06-14
Lebanon24
04:56 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24