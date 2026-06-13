تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماذا طرح الموفد السعودي على الرؤساء؟

Lebanon 24
13-06-2026 | 23:39
A-
A+

ماذا طرح الموفد السعودي على الرؤساء؟
ماذا طرح الموفد السعودي على الرؤساء؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت "الديار" عن مصادر مطلعة ان الموفد السعودي يزيد بن فرحان الذي التقى الرؤساء الثلاثة واجرى لقاءات اخرى بعيدا عن الاعلام، جدد طرح فكرة اللقاء بين الرؤساء الثلاثة في اطار التمني من اجل تعزيز توحيد وتقوية الموقف اللبناني.
 
واضافت المصادر ان هذه الفكرة تبقى مطروحة لكنها غير محسومة في الوقت الحاضر، وان عدم حصول مثل هذا اللقاء لا يعني ان العلاقات سلبية بينهم، خصوصا ان شكل التواصل القائم احرز ويحرز تقدما في اطار تحسين الموقف اللبناني من كل التطورات.
Advertisement
 
وقالت المصادر ان الموفد السعودي لم يحمل معه مبادرة جديدة محددة، وان زيارته التي واكبت قرار رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية تندرج في اطار المزيد من انفتاح واهتمام المملكة العربية السعودية بلبنان على اكثر من صعيد.
 
 
وكتب كمال ذبيان في "الديار": غادر الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لبنان إلى بلاده، بعد أن قضى يوما كاملا، التقى خلاله رؤساء الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، دون أن تشمل لقاءاته هذه المرة مرجعيات وفعاليات سياسية وحزبية ودينية، كما في زيارات سابقة له.
 
 
وحضر الأمير يزيد، في الوقت الذي وصل السفير السعودي الجديد في لبنان فهد الدوسري الذي سيقدم اوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية، ثم رئيس الجمهورية وسيؤدي دورا فاعلا، وهو مقرب جدا من الموفد السعودي، الذي يتكل عليه في متابعة الشأن اللبناني، المكلف به الأمير يزيد منذ عام ونصف العام، وسيكون للسفارة السعودية في لبنان، بعدٌ ودور إقليمي يمتد إلى جوار لبنان الذي يتأثر بالأحداث المحيطة به من سوريا إلى العراق وإيران التي تعتبره إحدى الساحات التي لها نفوذ فيه عبر حزب الله وحلفاء له، لا سيما في هذه المرحلة، التي يخوض فيها حزب الله مواجهة عسكرية ضد العدو الإسرائيلي، إسنادًا لإيران كما فعل مع غزة، ودفاعًا عن نفسه ولبنان، وفق ما يعلن في بياناته ومواقف قيادته.
 
 
فالسعودية التي لم تغب عن لبنان منذ عقود، والدولة التي ساهمت في إنجاز اتفاق الطائف، وانكفأت عنه في مراحل، تزخِّم دورها فيه، منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام، ووضعت المملكة خارطة طريق لها تسلكها في لبنان، لجهة إعادة الدور للمؤسسات الدستورية وتحقيق إصلاحات فيها، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح مع الجيش اللبناني دون سواه، وهي المهمة التي اوكلت إلى الأمير يزيد من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما يؤكد الموفد السعودي أمام من يلتقونه من مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، وهو لا يخرج إلى الإعلام، ولا يحب الظهور، لكنه يحاول أن يرسي توافقًا بين الرؤساء الثلاثة على عناوين تؤكد على مرجعية المؤسسات الدستورية لا غيرها.
 
 
وفي زيارته الأخيرة، والتي سبقتها، نشط الأمير يزيد على إقامة تفاهم وتعاون بين الرؤساء الثلاثة، لكن جاءت مبادرة رئيس الجمهورية للمفاوضات المباشرة، لتباعد بين الرئيس عون وبري، فتعطلت مساعي الموفد السعودي الذي يعنيه تعاون السلطات وتوازنها، وهو ما ورد في الدستور الذي انبثق من اتفاق الطائف، كما ينقل مطلعون على حركته عنه، وهو ما اعاده إلى بيروت ليضخ الدم في شرايين التوافق الرئاسي الثلاثي، وليس إحياء لـ "الترويكا" كما اعتبره البعض، وهو ما رفضه الأمير يزيد وفق ما أكد للرؤساء الثلاثة، لأن التعاون شرط للاستقرار، وعكسه هو التصادم، وهذا ما يؤدي إلى انفلات الوضع السياسي والأمني.
 
 
فما خرج به الأمير يزيد من لقاءاته مع الرؤساء عون وبري وسلام، هو التأكيد على استمرار التواصل، وابقاء عمل المؤسسات الدستورية، بما فيها الحكومة التي ما زالت رئاستها خطًا أحمر، كرد على دعوة حزب الله إلى إسقاطها في الشارع. وكشفت المعلومات عن أن الرئيس بري أبلغ الموفد السعودي حرصه على بقاء الحكومة وعدم استخدام الشارع الذي يفجر حربًا في لبنان الذي يتعرض لحرب إسرائيلية عليه، وهذا ما صدر في البيان المشترك لحركة أمل وحزب الله.
 
 
وسعى الأمير يزيد أن يصل الرؤساء الثلاثة إلى وحدة موقف من المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي برعاية أميركية، وتستخدم كمنصة لوقف الحرب، فأكد رئيس مجلس النواب له، وأن تقوم أميركا التي ترعى المفاوضات، وسبق لها أن واكبت اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، أن تساعد لبنان وهي تتلكأ عنه. ويتواصل الموفد السعودي مع وزير الخارجية الأميركية ماركو رومبيو لتثبيت وقف إطلاق نار شامل في كل لبنان وليس جزئيا، وهو ما أكده في لقاءاته .  
 
مواضيع ذات صلة
حصيلة زيارة الموفد السعودي: تفاهم كامل مع بري وبداية انفراجات لمصلحة الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يبحث التطورات الراهنة مع موفد سعودي
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-06-14
Lebanon24
05:14 | 2026-06-14
Lebanon24
05:05 | 2026-06-14
Lebanon24
05:02 | 2026-06-14
Lebanon24
05:00 | 2026-06-14
Lebanon24
04:56 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24