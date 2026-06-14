تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مهنة عمرها أجيال في أخطر أزمة… ماذا حلّ بقطاع الصيد؟

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
14-06-2026 | 02:30
A-
A+
مهنة عمرها أجيال في أخطر أزمة… ماذا حلّ بقطاع الصيد؟
مهنة عمرها أجيال في أخطر أزمة… ماذا حلّ بقطاع الصيد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن البحر بعيداً عن الحرب التي عصفت بلبنان. فكما أصابت القذائف القرى والبلدات والبنى التحتية، طالت تداعياتها قطاع الصيد البحري الذي يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات على امتداد الساحل اللبناني، ولا سيما في الجنوب.

في المرافئ الجنوبية، تبدو آثار الحرب واضحة على القوارب الراسية بلا عمل، وعلى الشباك التي لم تعد تُرمى في البحر كما في السابق. أما الصيادون، فقد وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد فرضته المعارك والتوترات الأمنية، وحرم كثيرين منهم من الوصول إلى مناطق الصيد التي اعتادوا العمل فيها لعقود.
Advertisement

وتشير تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان إلى تضرر 26 زورق صيد بشكل مباشر جراء الحرب، بينها 11 زورقاً دُمّرت بالكامل و15 زورقاً أصيبت بأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خسائر مباشرة في مصادر دخل عشرات العائلات الساحلية. 
 
لكن الأضرار المادية ليست سوى جزء من الأزمة. فالقطاع يواجه تحدياً أكثر تعقيداً يتمثل في فقدان إمكانية الوصول إلى جزء من المياه الجنوبية التي كانت تشكل مساحة عمل رئيسية للصيادين، نتيجة الواقع العسكري والأمني الذي فرضته الحرب.

تُعد الناقورة من أبرز مراكز الصيد في جنوب لبنان، غير أن واقعها الحالي جعلها عملياً خارج دورة الإنتاج البحري الطبيعية. فالبلدة التي كانت تضم مرفأً يؤمن مصدر رزق لعشرات العائلات، أصبحت تعيش تحت ظروف ميدانية استثنائية، فيما تعرضت القوارب والشباك ومرافق الميناء لأضرار كبيرة خلال الحرب.

ووفق شهادات صيادين، تعرض نحو 13 مركباً للتدمير أو لأضرار جسيمة، فيما فقد كثيرون القدرة على الوصول إلى مراكبهم أو ممارسة نشاطهم المعتاد، الأمر الذي أدى إلى توقف جزء كبير من الحركة الاقتصادية المرتبطة بالمرفأ.  

ولا تقتصر تداعيات ذلك على أبناء الناقورة وحدهم، إذ إن خروج أحد أهم مرافئ الصيد في الجنوب من الخدمة انعكس على النشاط البحري في المنطقة بأكملها، وقلّص المساحات المتاحة أمام الصيادين العاملين على طول الساحل الجنوبي.
في مدينة صور وسائر البلدات الساحلية الجنوبية، لم تكن الظروف أفضل بكثير. فالتصعيد العسكري وتحليق الطائرات الحربية والمسيرة فوق الساحل دفعا كثيراً من الصيادين إلى تقليص رحلاتهم أو الامتناع عن الإبحار لمسافات بعيدة.

وباتت مناطق بحرية واسعة تُعامل بحذر شديد، فيما اضطر عدد كبير من الصيادين إلى الاكتفاء بمسافات قريبة من الشاطئ تقل فيها كميات الأسماك وفرص تحقيق مردود اقتصادي مقبول.  

هذا الواقع انعكس مباشرة على الدخل اليومي للصيادين، خصوصاً أن معظم العاملين في القطاع يعتمدون على ما يحققونه من بيع الصيد بشكل يومي لتأمين احتياجات أسرهم.

لا تقتصر أهمية قطاع الصيد على القوارب والعاملين في البحر. فالقطاع يرتبط بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية تشمل أسواق السمك وتجار المعدات البحرية وورش الصيانة والنقل والتوزيع والمطاعم المرتبطة بالمنتجات البحرية.

ومن هنا، فإن أي تراجع في نشاط الصيد ينعكس على شريحة واسعة من العاملين في الاقتصاد الساحلي، ويؤدي إلى خسائر تتجاوز حدود المرافئ لتطال مجتمعات كاملة تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على هذا النشاط.

كما تأتي الأزمة في وقت يواجه فيه لبنان تحديات متزايدة على صعيد الأمن الغذائي. فبحسب بيانات وزارة الزراعة اللبنانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، يُتوقع أن يواجه نحو مليون ومئتين وأربعين ألف شخص في لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال عام هذا نتيجة الحرب وتداعياتها الاقتصادية.  

وفي ظل تراجع الإنتاج المحلي من الأسماك، يصبح قطاع الصيد جزءاً من معادلة الأمن الغذائي التي تأثرت بصورة مباشرة بالحرب.

قبل الحرب، كان الصيادون يواجهون أصلاً أزمة اقتصادية خانقة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل والصيانة. أما اليوم، فقد أضيفت إلى تلك الأعباء خسائر القوارب والمعدات وتراجع أيام العمل وصعوبة الوصول إلى مناطق الصيد.

لذلك تطالب نقابات الصيادين بخطة دعم شاملة تشمل تعويض المتضررين، وإعادة تأهيل المرافئ البحرية، وتأمين دعم للمحروقات ومستلزمات الصيد، إضافة إلى توفير حماية اجتماعية وصحية للعاملين في القطاع.  

فإعادة إعمار الجنوب لا تتعلق بالمنازل والطرقات فقط، وإنما تشمل أيضاً إعادة الحياة إلى البحر. فالحرب لم تحرم الصيادين من جزء من معداتهم فحسب، بل حرمت كثيرين منهم من مصدر رزق توارثته عائلاتهم جيلاً بعد جيل، وحولت البحر الذي كان مساحة للعمل والحياة إلى مساحة انتظار مفتوحة على مستقبل مجهول.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الراعي بحث مع نقابة خبراء المحاسبة أزمات قطاع التدقيق وتعديل قانون المهنة
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيل الجديد للإنترنت ينهي أزمة تداخل الإشارات في البيئات المزدحمة
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة سعد بحث ووزير الطاقة أزمة انقطاع المياه في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضها لأزمة قلبية.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة الشهيرة
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المجلس الوطني

وزارة الزراعة

مجلس الوطني

جنوب لبنان

اللبنانية

الناقورة

الراسي

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-06-14
Lebanon24
05:14 | 2026-06-14
Lebanon24
05:05 | 2026-06-14
Lebanon24
05:02 | 2026-06-14
Lebanon24
05:00 | 2026-06-14
Lebanon24
04:56 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24