بالصور والفيديو.. اغتيال قيادي في "حزب الله" في الضاحية الجنوبيّة وهذه هويتة

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شنّ الجيش الإسرائيلي غارة بصاروخين استهدفت الضاحية الجنوبية، وتحديدًا شقة في منطقة الغبيري بالقرب من قلقاس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة وصفها بـ"الدقيقة"، استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الهجوم جاء ردًا على إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن الجيش استهدف موقعًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
من جهتهما، أعلن كل من بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس أن إسرائيل هاجمت الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددين على أن تل أبيب "لن تتسامح مع أي إطلاق نار على أراضيها".
وأدّت الغارة إلى استشهاد القيادي في حزب الله علي الحاج، بحسب المعلومات الأولية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد وحدة الارتباط في حزب الله اغتيل في الغارة التي استهدفت بيروت.
ارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبيّة pic.twitter.com/9ntS9OMhoH
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 14, 2026
من المكان المستهدف في الضاحية pic.twitter.com/jy09eD4UDZ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 14, 2026
من المكان المستهدف في الضاحية pic.twitter.com/jy09eD4UDZ