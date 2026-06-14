بالصور والفيديو.. اغتيال قيادي في "حزب الله" في الضاحية الجنوبيّة وهذه هويتة

شنّ الجيش غارة بصاروخين استهدفت الضاحية الجنوبية، وتحديدًا شقة في منطقة بالقرب من قلقاس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة وصفها بـ"الدقيقة"، استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الهجوم جاء ردًا على إطلاق نار باتجاه الأراضي ، مؤكدًا أن الجيش استهدف موقعًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

من جهتهما، أعلن كل من وإسرائيل أن هاجمت الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددين على أن "لن تتسامح مع أي إطلاق نار على أراضيها".

وأدّت الغارة إلى استشهاد القيادي في ، بحسب المعلومات الأولية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد وحدة الارتباط في حزب الله اغتيل في الغارة التي استهدفت .







ارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبيّة pic.twitter.com/9ntS9OMhoH