بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي ينشر لحظة استهداف الشقة في الغبيري- الضاحية الجنوبية

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية

في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية في بيروت: جيش الدفاع يهاجم مقرّ قيادة تابعًا لمنظمة حزب الله الإرهابية



🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقرّ قيادة تابعًا لحزب الله الإرهابي في بيروت.



🔸المقرّ الذي تم استهدافه استخدمه مخربو منظمة حزب الله الإرهابية للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني… https://t.co/hNVUqbEn2M pic.twitter.com/NKV5RCiOEK — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 14, 2026 Advertisement

عبر منصة "إكس": في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية في : الجيش يهاجم مقرّ قيادة تابعًا لمنظمة .هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقرّ قيادة تابعًا لحزب الله في بيروت.المقرّ الذي تم استهدافه استخدمه عناصر منظمة حزب الله للدفع بمخططات ضد مواطني وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في .وجاءت الغارة بعد أن أطلقت منظمة حزب الله في وقت سابق اليوم (الأحد) أهدافًا جوية باتجاه أراضي دولة .سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل وقواته، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.