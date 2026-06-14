بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي ينشر لحظة استهداف الشقة في الغبيري- الضاحية الجنوبية

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في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية في بيروت: جيش الدفاع يهاجم مقرّ قيادة تابعًا لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقرّ قيادة تابعًا لحزب الله الإرهابي في بيروت.
🔸المقرّ الذي تم استهدافه استخدمه مخربو منظمة حزب الله الإرهابية للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني… https://t.co/hNVUqbEn2M pic.twitter.com/NKV5RCiOEK
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 14, 2026
في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية في بيروت: جيش الدفاع يهاجم مقرّ قيادة تابعًا لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقرّ قيادة تابعًا لحزب الله الإرهابي في بيروت.
🔸المقرّ الذي تم استهدافه استخدمه مخربو منظمة حزب الله الإرهابية للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني… https://t.co/hNVUqbEn2M pic.twitter.com/NKV5RCiOEK