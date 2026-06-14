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لبنان

بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي ينشر لحظة استهداف الشقة في الغبيري- الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
14-06-2026 | 07:03
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بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي ينشر لحظة استهداف الشقة في الغبيري- الضاحية الجنوبية
بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي ينشر لحظة استهداف الشقة في الغبيري- الضاحية الجنوبية photos 0
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية عبر منصة "إكس": في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية في بيروت: الجيش الإسرائيلي يهاجم مقرّ قيادة تابعًا لمنظمة حزب الله.

هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقرّ قيادة تابعًا لحزب الله في بيروت.

المقرّ الذي تم استهدافه استخدمه عناصر منظمة حزب الله للدفع بمخططات ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان.

وجاءت الغارة بعد أن أطلقت منظمة حزب الله في وقت سابق اليوم (الأحد) أهدافًا جوية باتجاه أراضي دولة إسرائيل.


سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل وقواته، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.
 
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