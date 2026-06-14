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لبنان

قائد فريق حماية نـصـر الله.. هذا ما كشفته إسرائيل عن علي دقدوق

Lebanon 24
14-06-2026 | 13:47
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قائد فريق حماية نـصـر الله.. هذا ما كشفته إسرائيل عن علي دقدوق
قائد فريق حماية نـصـر الله.. هذا ما كشفته إسرائيل عن علي دقدوق photos 0
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بعد كشف "لبنان24" عن استشهاد القيادي في حزب الله على دقدوق (اضغط هنا لقراءة الخبر)، أكّد الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه استهدف أحد أبرز قادة حزب الله، متّهما إياه بالضلوع في خطف 5 جنود أميركيين وقتلهم في العراق في العام 2007.
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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن علي موسى دقدوق "أحد أبرز قادة حزب الله" و"القائد السابق لما يسمى "ملف الجولان" في الحزب، قتل الجمعة بغارة جنوب نهر الليطاني.

و"ملف الجولان"، وفق الجيش الإسرائيلي، هو فرع عملياتي مسؤول عن تموضع حزب الله في سوريا وإقامة بنى تحتية عسكرية بالقرب من حدود إسرائيل.

وتابع البيان "على مدار السنوات الأخيرة عمل (دقدوق) على تنفيذ مخططات وعلى القتال ضد قوات الجيش".

وأشار الجيش إلى أن دقدوق "سُجن في العام 2007 على يد القوات الأميركية بعد تدبيره لاختطاف خمسة جنود أميركيين في العراق وقتلهم".

وبقي محتجزا لدى القوات الأميركية إلى أن سُلّم إلى السلطات العراقية في كانون الاول 2011.

في العام 2012 أطلقت السلطات العراقية سراح دقدوق لعدم كفاية الأدلة بعدما اتُّهم بالتخطيط لقتل جنود أميركيين في مدينة كربلاء العراقية.

بعد إطلاق سراحه فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه.

بحسب الجيش الإسرائيلي، تولى علي موسى دقدوق مناصب عدة في الحزب في السنوات الأخيرة، منها "قائد فريق الحماية" للأمين العام للحزب حسن نصرالله، والمسؤول عن وحدة المشاة في حزب الله.
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