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لبنان

غوتيريش يدين الضربات على بيروت

Lebanon 24
14-06-2026 | 14:16
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غوتيريش يدين الضربات على بيروت
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دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضربات الإسرائيلية على بيروت. وقال: "قد وقعت هذه الضربات رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع.

وحث غوتيريش جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة الحاسمة، كما أعرب عن أمله في تحقيق نتيجة ناجحة للجهود الجارية التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران.

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