غوتيريش يدين الضربات على بيروت

دان ، الضربات على . وقال: "قد وقعت هذه الضربات رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت يُتوقع فيه أن تتوصل وجمهورية الإسلامية إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع.

وحث غوتيريش جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة الحاسمة، كما أعرب عن أمله في تحقيق نتيجة ناجحة للجهود الجارية التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران.