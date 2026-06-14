تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا قصفت إسرائيل الضاحية الآن؟ مصدر عسكري يشرح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-06-2026 | 15:04
A-
A+
لماذا قصفت إسرائيل الضاحية الآن؟ مصدر عسكري يشرح
لماذا قصفت إسرائيل الضاحية الآن؟ مصدر عسكري يشرح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجرّد ضربة عسكرية معزولة، بل جاء في لحظة سياسية شديدة الحساسية، بين اتساع الإنذارات الإسرائيلية في الجنوب، والحديث عن اقتراب تفاهم أميركي - إيراني قد ينعكس على مجمل ساحات الاشتباك في المنطقة.
Advertisement
 
في هذا السياق، يقول مصدر عسكري لـ"لبنان24" ان إسرائيل أرادت تثبيت معادلة ردع جديدة، عسكريا تتلخص بأنّ أي استهداف لشمالها من لبنان لن يبقى محصوراً في الجنوب، بل قد ينتقل مباشرة إلى الضاحية، بوصفها في الحسابات الإسرائيلية مركز الثقل السياسي والعسكري لـ"حزب الله".
 
وجاء ذلك بعد إعلان إسرائيل أن مسيّرات أو مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه مناطقها الشمالية، فيما قالت إنها استهدفت مركز قيادة تابعاً للحزب في الضاحية.
 
لكن البعد العسكري، حسب المصدر، لا يكفي وحده لتفسير التوقيت. فالضربة تزامنت مع إنذارات إسرائيلية شملت 29 بلدة في الجنوب، بينها مناطق شمال الليطاني وفي عمق أبعد من خط الحدود، ما يوحي بأن إسرائيل لا تتعامل مع الحدث كجولة ردّ محدودة، بل كجزء من ضغط أوسع على بيئة الحزب ومناطق انتشاره.
 
أما على الصعيد السياسي، فيبدو أن إسرائيل أرادت توجيه رسالة مزدوجة: الأولى إلى "حزب الله" بأن أي محاولة لتحسين شروط التفاوض بالنار ستقابل برفع مستوى الاستهداف.
والثانية إلى واشنطن وطهران بأن أي اتفاق بينهما لا يمكن أن يمرّ فوق الحسابات الأمنية الإسرائيلية في لبنان.
 
وهنا تكمن حساسية الضربة. فمع اقتراب الحديث عن تفاهم أميركي - إيراني، تخشى إسرائيل أن يؤدي أي اتفاق إلى تقييد حركتها العسكرية في لبنان أو إدخال الجبهة اللبنانية ضمن تسوية أوسع تمنح "حزب الله" هامشاً لاستعادة توازنه.
لذلك يمكن قراءة قصف الضاحية كنوع من "رسم الخط الأحمر" قبل تثبيت أي تفاهم إقليمي.
أما إيران، فتعاملت مع الضربة باعتبارها اختباراً لجدية واشنطن وقدرتها على ضبط إسرائيل. وقد اعتبر مسؤولون إيرانيون أن الهجوم على بيروت يضع مسار التفاهم أمام امتحان صعب، فيما انتقد ترامب نفسه الضربة الإسرائيلية معتبراً أنها جاءت في توقيت يربك جهود الاتفاق.
 
مواضيع ذات صلة
معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي: إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي: لا تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الخط الأزرق في لبنان أصبح الآن خط الدفاع الإسرائيلي الجديد
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصدر: مخاوف في إسرائيل من تجميد ضرب الضاحية عقب المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وترامب
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 00:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الشمالي

واشنطن

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-06-14
Lebanon24
16:50 | 2026-06-14
Lebanon24
15:28 | 2026-06-14
Lebanon24
15:00 | 2026-06-14
Lebanon24
14:48 | 2026-06-14
Lebanon24
14:23 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24