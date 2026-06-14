إتصال بين ترامب ونتنياهو...إليكم أبرز ما جاء فيه

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتصالاً هاتفياً حصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلعه خلاله على التقدم المحرز في مسار التوصل إلى اتفاق مع إيران.
ونقلت القناة عن مسؤول كبير قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو أن التوقيع على الاتفاق مع إيران قد يتم خلال الليلة.
وفي السياق، أشارت القناة 12 إلى تصاعد المخاوف داخل المنظومتين الأمنية والسياسية في إسرائيل من احتمال ممارسة ترامب ضغوطاً كبيرة لدفع الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب الكامل من مختلف الجبهات، بما في ذلك جنوب لبنان، في إطار ترتيبات مرتبطة بالاتفاق المرتقب.