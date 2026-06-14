إتصال بين ترامب ونتنياهو...إليكم أبرز ما جاء فيه

أفادت القناة 12 بأن اتصالاً هاتفياً حصل بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء ، أطلعه خلاله على التقدم المحرز في مسار التوصل إلى اتفاق مع .

ونقلت القناة عن مسؤول كبير قوله إن أبلغ أن التوقيع على الاتفاق مع إيران قد يتم خلال الليلة.

وفي السياق، أشارت القناة 12 إلى تصاعد المخاوف داخل المنظومتين الأمنية والسياسية من احتمال ممارسة ترامب ضغوطاً كبيرة لدفع الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب الكامل من مختلف الجبهات، بما في ذلك ، في إطار ترتيبات مرتبطة بالاتفاق المرتقب.