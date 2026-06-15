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لبنان

نصائح وصلت لسلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2026 | 01:30
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نصائح وصلت لسلام
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كشفت مصادر سياسية أن أكثر من جهة داخلية وخارجية نقلت إلى رئيس الحكومة نواف سلام نصائح واضحة بضرورة تجنّب التحول إلى رأس حربة في الكباش السياسي القائم مع "حزب الله" خلال المرحلة المقبلة.
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وبحسب المصادر، فإن هذه المقاربة لا تقتصر على الملفات الحكومية اليومية، بل تمتد أيضاً إلى القضايا الحساسة المرتبطة بالنقاش الدائر حول التفاوض المباشر مع اسرائيل والخيارات السياسية المقبلة.
وتعتبر هذه الأوساط أن الحفاظ على موقع رئاسة الحكومة كجهة إدارة وتوازن قد يكون أكثر فاعلية من الانخراط في مواجهة مفتوحة، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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