نصائح وصلت لسلام

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كشفت مصادر سياسية أن أكثر من جهة داخلية وخارجية نقلت إلى رئيس الحكومة نصائح واضحة بضرورة تجنّب التحول إلى رأس حربة في الكباش السياسي القائم مع " " خلال المرحلة المقبلة.وبحسب المصادر، فإن هذه المقاربة لا تقتصر على الملفات الحكومية اليومية، بل تمتد أيضاً إلى الحساسة المرتبطة بالنقاش الدائر حول التفاوض المباشر مع اسرائيل والخيارات السياسية المقبلة.وتعتبر هذه الأوساط أن الحفاظ على موقع رئاسة الحكومة كجهة إدارة وتوازن قد يكون أكثر فاعلية من الانخراط في مواجهة مفتوحة، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة.