استعدوا للطقس الحار.. الحرارة ستلامس 36 درجة في هذا اليوم

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: طقس ربيعي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل .الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة.الأربعاء: قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، بحيث تلامس الـ 36 درجة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا.الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل ، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة .-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة. - الرياح السطحية: شمالية غربية أحيانا، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 25 درجة.-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.- ساعة : 5,27- ساعة غروب الشمس: 19,51