تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين جابر والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان

Lebanon 24
15-06-2026 | 06:57
A-
A+
الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين جابر والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان
الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين جابر والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار متابعة التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي، استقبل وزير المالية، ياسين جابر، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما الذي قدّم إليه الممثل الجديد للصندوق في لبنان يحي سعيد، في زيارة تعارف وكانت مناسبة لاستعراض مسار التعاون بين الجانبين وللخطوات الإصلاحية التي يعمل لبنان على استكمالها، والمسار القائم مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يدعم جهود التعافي الاقتصادي والمالي. وقد جدّد الوزير جابر في المناسبة، التزام لبنان استكمال جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المطلوبة، بما ينسجم مع برنامج الإصلاحات ويُمهّد للوصول إلى اتفاق مع الصندوق يساهم في تعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وقد أثنى وفد الصندوق على عمل وزارة المالية والاجراءات التي اتخذتها في إطار خطة الحكومة لمواجهة تحديات الظروف الأمنية الصعبة في لبنان، وذلك في الإطار المؤسساتي والتنسيقي الذي عملت عليه مع سائر المؤسسات المعنية، بحيث نجحت في إطار خطة الحكومة الطارئة في الاستجابة لمقتضيات المرحلة واحتياجاتها، واستطاعت في الوقت ذاته الحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي بما حمى الثقة بالعملة الوطنية.
Advertisement


وفي خلال الاجتماع أيضاً تطرق البحث إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فرّحب الوزير جابر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، معرباً عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار الذي تضمنه الاتفاق بشأن لبنان ثابتاً ونهائياً، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات.


وأشار جابر إلى أن ترسيخ الاستقرار الأمني من شأنه أن يساهم في تسريع عودة النازحين إلى مناطقهم، وتفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة، وتنشيط الدورة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تمكين لبنان من الاستفادة من الموسم السياحي الصيفي وما يرافقه من تدفق للسياح والزوار اللبنانيين والعرب والأجانب، بما يدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية ويعزز فرص النمو والتعافي الاقتصادي.

وأشاد الوزير جابر بصمود أبناء الجنوب والبقاع والضاحية وعزيمتهم وإصرارهم على التمسك بأرضهم رغم التضحيات الجسام وكل التحديات. ورأى أن الجنوبيين، كما في كل المحطات الصعبة التي شهدها لبنان، أثبتوا مجدداً عمق ارتباطهم بأرضهم وقراهم، فها هم يبادرون إلى العودة إليها لإعادة تحريك عجلة الحياة فيها مستبقين حتى الدولة بمؤسساتها المعنية بعمليات إعادة التأهيل والإعمار. واعتبر أن هذه الروح تشكل ركيزة أساسية لبشائر إرادة استثنائية في عملية النهوض والتعافي، وتبعث برسالة ثقة إلى العالم بأن اللبنانيين قادرون، بإرادتهم وتمسكهم بأرضهم وحقّهم على تجاوز الأزمات واستعادة دورة الحياة.
مواضيع ذات صلة
جابر: لبنان ملتزم بمسار الإصلاح والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة وتحقيق التعافي
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يمهل لبنان مجدداً لاستعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع: معادلة جديدة لتوزيع الخسائر
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يرحّب بالحوار البناء بين أميركا والصين
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة

وزارة المالية

وزير المالية

النازحين

المحطات

البقاع

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15
Lebanon24
13:30 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24