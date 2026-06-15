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لبنان

"الميدل إيست": الاحتفال بمرور 70 عاماً على تشغيل خط بيروت – لندن هيثرو

Lebanon 24
15-06-2026 | 07:13
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الميدل إيست: الاحتفال بمرور 70 عاماً على تشغيل خط بيروت – لندن هيثرو
الميدل إيست: الاحتفال بمرور 70 عاماً على تشغيل خط بيروت – لندن هيثرو photos 0
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أقامت سعادة سفيرة لبنان لدى المملكة المتحدة، السيدة فرح بري، حفل عشاء في مقر السفارة اللبنانية في لندن احتفالاً بمرور سبعين عاماً على تشغيل شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية خط بيروت–لندن هيثرو يوم الخميس الموافق 11 حزيران 2026، بحضور معالي وزير الأشغال العامة والنقل، السيد فايز رسامني ورئيس مجلس إدارة ومديرعام شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، السيد محمد الحوت.
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كما حضر الحفل سعادة السيد هاميش كاول سفير المملكة المتحدة لدى لبنان، السير جون هايز رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية من أجل لبنان، السيد بسام محفوظ عضو مجلس لندن، ومديرة شؤون الطيران في مطار لندن هيثرو، السيدة جوانا تاسّو، الكابتن محمد عزيز رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين، وشركاء قطاع الطيران، وممثلي قطاعي السفر والسياحة، وأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في لندن.

وشكّل الاحتفال مناسبة لإحياء سبعة عقود من الخدمة الجوية المتواصلة بين بيروت ولندن، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية والسياحية التي تجمع بين لبنان والمملكة المتحدة.

في كلمتها الترحيبية، أكدت السفيرة فرح بري أهمية هذه الذكرى باعتبارها رمزاً للصمود اللبناني والوحدة والمثابرة. وأشارت إلى أنه، في الوقت الذي يواصل فيه لبنان مواجهة التحديات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية، فإن مناسبات كهذه تعكس قوة الشعب اللبناني وإصراره على الحفاظ على وحدته وإنجازاته الوطنية. كما أشادت بطيران الشرق الأوسط لكونه أصبح إحدى شركات الطيران الرائدة في المنطقة، ولدوره كسفير للبنان في مختلف أنحاء العالم. واستناداً إلى تجربتها الشخصية كمستشارة قانونية سابقة في الشركة، وصفت طيران الشرق الأوسط بأنه مؤسسة واصلت ربط لبنان بالعالم على مدى عقود من التحديات والتغيرات، وأصبحت رمزاً لقدرة لبنان على الصمود والتكيف والمضي قدماً.

استعرض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لطيران الشرق الأوسط، السيد محمد الحوت، تاريخ خط بيروت – لندن هيثروالذي انطلق عام 1956 وأصبح منذ ذلك الحين أحد أهم الخطوط الدولية للشركة. كما أعرب السيد الحوت عن شكره لسعادة السفيرة فرح بري على استضافتها الكريمة، ولمعالي وزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني وعقيلته السيدة أسماء رسامني على حضورهما إلى لندن خصيصاً للمشاركة في رعاية هذا الاحتفال.

كما استذكر التعاون التاريخي الطويل بين طيران الشرق الأوسط وقطاع الطيران البريطاني، مسلطاً الضوء على الدور الذي لعبه هذا الخط في ربط العائلات والأعمال والمجتمعات بين البلدين. وأكد التزام الشركة المستمر بإبقاء لبنان على تواصل مع العالم، موجهاً التحية إلى الأجيال المتعاقبة من الموظفين والشركاء الذين ساهموا في نجاح الشركة، ومجدداً التزامها بمعايير السلامة والموثوقية وجودة الخدمة وهي تتطلع إلى المستقبل.

وفي كلمة ألقتها باسم مطار هيثرو، هنأت السيدة جوانا تاسّو شركة طيران الشرق الأوسط على هذا الإنجاز، مشيرة إلى الدور المهم الذي لعبته الشركة في تعزيز الروابط بين لندن وبيروت. كما أكدت أهمية الشراكة الممتدة بين مطار هيثرو وطيران الشرق الأوسط، معربةً عن ثقتها باستمرار هذا التعاون الناجح لسنوات طويلة مقبلة.

أشاد معالي الوزير فايز رسامني بالإنجازات التي حققتها شركة طيران الشرق الأوسط على مدى العقود السبعة الماضية وبمساهمتها البارزة في تعزيز العلاقات بين لبنان والمملكة المتحدة. كما نوّه بالسيد محمد الحوت لما أظهره من قيادة متميزة وإنجازات بارزة رغم التحديات العديدة، مشيداً برؤيته وتفانيه والتزامه المستمر بنجاح الشركة وتطورها. كذلك أثنى على ما تتمتع به الشركة من صمود واحترافية، وعلى دورها الراسخ كناقل وطني للبنان يربط بين لبنان و العالم.

وشدد الوزير رسامني على أهمية التعاون الفاعل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن طيران الشرق الأوسط يشكل نموذجاً ناجحاً لهذه الشراكة. وأشار إلى أنه بفضل جهود الشركة، واصل مطار رفيق الحريري الدولي أداء دوره كبوابة لبنان الرئيسية إلى العالم. كما أكد على المساهمة المحورية لطيران الشرق الأوسط في تطوير قطاع الطيران وعلى تعاونه المستمر مع الدولة في تحسين البنية التحتية للمطار وخدماته. وأوضح أن الشركة لعبت دوراً أساسياً في دعم وتنفيذ العديد من مشاريع التحديث والتطوير، مما ساهم في الحفاظ على مكانة المطار كبوابة لبنان إلى العالم وتحسين تجربة السفر للمسافرين.

كما جدد الوزير رسامني التأكيد على التزام لبنان الوطني باستعادة كل شبر من أرض الجنوب، مشدداً على أهمية السيادة والاستقرار وجهود إعادة الإعمار في دعم التنمية والازدهار المستدامين للبلاد.

واختُتم الاحتفال بتجديد الالتزام بمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية والمتينة بين لبنان والمملكة المتحدة. كما شهدت المناسبة تبادل الهدايا التذكارية وقطع قالب حلوى خاص بالمناسبة احتفالاً بمرور سبعين عاماً على الخدمة الجوية المتواصلة بين بيروت ولندن هيثرو.
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