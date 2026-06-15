تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد الاتفاق الأميركي – الإيراني... ما هو مصير السفير شيباني؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-06-2026 | 09:00
A-
A+
بعد الاتفاق الأميركي – الإيراني... ما هو مصير السفير شيباني؟
بعد الاتفاق الأميركي – الإيراني... ما هو مصير السفير شيباني؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-


في قلب النقاش الدائر عن مفاعيل الاتفاق الأميركي – الإيراني، يطفو على سطح الأحداث اللبنانية ملف يُقدَّم أحياناً كأنه تفصيل ديبلوماسي، بينما هو في الواقع مرآة دقيقة لطبيعة التوازنات الداخلية والإقليمية، وتحديدًا دور السفير الإيراني محمد رضا شيباني غير المعتمد حتى الآن في بيروت وحدود حركته وتأثيره السياسي.
Advertisement

ظاهرياً، لا يخرج الأمر عن الإطار التقليدي للعلاقات بين الدول. فالسفير، وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، هو ممثل رسمي لدولته، مهمته الأساسية رعاية العلاقات الثنائية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة. ومن هذه الزاوية، تبدو المعادلة واضحة، من حيث القواعد الديبلوماسية التي تحكم السلوك، وآليات معروفة لمعالجة أي تجاوز، من الاستدعاء إلى الاحتجاج، وصولاً إلى إعلان "شخص غير مرغوب فيه" في الحالات القصوى.

لكن في الحالة اللبنانية، نادراً ما تبقى الأمور ضمن هذا الإطار النظري الصرف. فلبنان، بحكم تركيبته السياسية وتعقيدات توازناته الداخلية، غالباً ما يتحول إلى ساحة تتداخل فيها الديبلوماسية مع السياسة، والتمثيل الخارجي مع الاصطفافات الداخلية. وهنا تحديداً يصبح أي تحرك ديبلوماسي موضع قراءة سياسية، وأي تصريح سفير جزءاً من معادلة إقليمية أوسع.

من هذا المنظور، لا يمكن فصل إشكالية الدور الديبلوماسي الإيراني في لبنان عن السياق الأكبر الذي يحكم العلاقة بين طهران وواشنطن، خصوصاً إذا ما اتجه الطرفان إلى اتفاق جديد يعيد تنظيم قواعد الاشتباك في المنطقة. فالاتفاق الأميركي – الإيراني، لن يكون مجرد تفاهم حول ملفات ثنائية، بل محاولة لإعادة ضبط النفوذ في ساحات متعددة، بينها لبنان، الذي يُعدّ تقليدياً من أكثر الساحات حساسية وتشابكاً.

في هذه الحال، قد يتبدل موقع السفير نفسه من كونه جزءاً من مناخ سياسي متوتر إلى أداة في إدارة تهدئة محسوبة. فخفض منسوب التصريحات السياسية، وتقليص الانخراط في الملفات الداخلية، وإعادة التركيز على الإطار الديبلوماسي التقليدي، كلها عناصر قد تُطرح كجزء من "قواعد سلوك جديدة" تُواكب أي تفاهم إقليمي محتمل. غير أن هذا التحول، إن حصل، لن يكون قراراً شخصياً أو ديبلوماسياً صرفاً، بل انعكاساً لتفاهمات أوسع قد تُعيد رسم حدود الدور والنفوذ.

مع ذلك، يبقى جوهر الإشكالية في مكان آخر. فلبنان لا يواجه فقط سؤال سلوك سفير أو حدود نشاطه، بل سؤالاً أعمق يتعلق ببنية الدولة نفسها وقدرتها على إدارة سياستها الخارجية بصوت واحد. فحين تتعدد المرجعيات الداخلية، وتتشابك الولاءات السياسية مع التوازنات الإقليمية، يصبح من الصعب الفصل بين الديبلوماسية والسياسة، وبين ما هو رسمي وما هو غير رسمي.

من هنا، تبدو أي معالجة لملف السفير الإيراني في لبنان مرتبطة حكماً بثلاثة مستويات متداخلة: أولها، قواعد العمل الديبلوماسي كما يحددها القانون الدولي، وثانيها طبيعة العلاقة بين بيروت وطهران في ضوء أي تسوية إقليمية محتملة، وثالثها، وهو الأهم، قدرة الدولة اللبنانية على فرض منطقها السيادي داخل نظام سياسي شديد التشظي.

فهذا الملف لا يُختزل بشخص أو موقع، بل يعكس ميزان القوى في مرحلة انتقالية قد تكون مفصلية. فإذا أنتج الاتفاق الأميركي – الإيراني إعادة ضبط حقيقية لقواعد النفوذ، فقد يتحول دور الديبلوماسيين إلى أدوات تهدئة بدلًا من أن يكونوا عناوين اشتباك. أما إذا بقيت المنطقة أسيرة إدارة الأزمات، فسيبقى كل سفير جزءاً من صراع أكبر من حدود موقعه، مهما بدت وظيفته رسمية وهادئة في الشكل.

وهكذا، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يذهب لبنان نحو ديبلوماسية مضبوطة بقواعد تسوية إقليمية جديدة، أم يبقى ساحة تتقدم فيها السياسة على الديبلوماسية، وتتحول فيها السفارات إلى امتداد غير مباشر لصراعات لم تُحسم بعد؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد الاتفاق الأميركي الإيراني.. هذا ما طلبه ماكرون
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة سعودية لافتة مع وصول السفير وترقب لادراج لبنان في الاتفاق الإيراني – الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع العلماء المسلمين يشيد بالرد الإيراني ويدعو السلطة اللبنانية لقبول اعتماد السفير شيباني
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بارز في "حزب الله": بنود الإتّفاق الأميركيّ - الإيرانيّ لم تصلنا بعد
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

اللبنانية

الإيراني

الثنائي

واشنطن

بيروت

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15
Lebanon24
13:30 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24