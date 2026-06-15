ثغرة أمنية في الضاحية

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وقالت مصادر أمنية إنّ التمركز داخل مبنى مكشوف مثلما حصل في مبنى الذي تم قصفه، أمس، يؤكد أنّ الحزب لم يغير بعد في خطط انتشار مسؤوليه، لاسيما أنهم يتحصنون في أماكن سكنيّة ناهيك عن أن المكوث في طبقات عليا يسمح باستهداف دقيق جداً.وهذا الأمر، بحسب المصادر، تكرر كثيراً سابقاً، لاسيما في قلب الضاحية حينما تم اغتيال بلوط، أحد المسؤولين في قوة " " خلال شهر أيار الماضي، ضمن مبنى مكث بلوط فيه داخل طابق .