تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني : قطع مياه الري ليومين جراء عطل على الشبكة الرئيسية ضمن مشروع ري صيدا – جزين

Lebanon 24
15-06-2026 | 09:43
A-
A+
مصلحة الليطاني : قطع مياه الري ليومين جراء عطل على الشبكة الرئيسية ضمن مشروع ري صيدا – جزين
مصلحة الليطاني : قطع مياه الري ليومين جراء عطل على الشبكة الرئيسية ضمن مشروع ري صيدا – جزين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان " ان عطلاً مفاجئاً طرأ صباح اليوم الواقع فيه 15/6/2026،  على الشبكة الرئيسية بقطر 52 سم قبل المأخذ رقم P.S. 8-9/5 بمسافة تقارب 40 متراً، ضمن الطريق الفرعية في بلدة لبعا في مشروع ري صيداجزين، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه إلى الطريق العام والأراضي والأبنية المجاورة.
Advertisement



وباشرت على الفور الفرق الفنية التابعة لدائرة ري لبعا، بإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة، أعمال الكشف الميداني والحفر اللازمة لتحديد طبيعة العطل وحجمه وتأمين القطع والتجهيزات المطلوبة لإصلاحه.



واضطرت المصلحة نظراً لحجم العطل والأعمال الفنية المطلوبة لمعالجته، إلى قطع مياه الري مؤقتاً لمدة لا تقل عن يومين اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه، وذلك إلى حين استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الشبكة بصورة آمنة.



واشارت الى ان عملية القطع تأثرت بها بلدات : مراح الحباس، كرخا، لبعا، عين المير (جزئياً)، شواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، بقسطا، مجدليون، القرية (جزئياً)، وعبرا. موضحة " ان التغذية بمياه الري ستعود فور الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح العطل.



واكدت المصلحة التزامها بتأمين أفضل الخدمات للمشتركين وتلبية حاجاتهم من مياه الري، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حاجة المزروعات إلى الري، بما يساهم في دعم صمود المزارعين واستمرار نشاطهم الزراعي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



كما ذكرت المصلحة مشتركيها بضرورة تسديد المتوجبات السنوية المستحقة عليهم لدى قسم الجباية في دائرة ري لبعا خلال أوقات الدوام الرسمي".
مواضيع ذات صلة
مصلحة الليطاني تُصلح عطلاً في شبكة ري صيدا - جزين وتُعيد المياه تدريجياً
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"مصلحة الليطاني": استمرار أعمال الصيانة والتنظيف ضمن مشروع ري صيدا - جزين
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لتوسيع الشبكة.. خفض التغذية بالمياه عن صيدا ومحيطها
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24

نهر الليطاني

إعادة تشغيل

صباح اليوم

الرئيسي

التزام

كفريا

المير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15
Lebanon24
13:30 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24