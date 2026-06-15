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لبنان

وزارة التربية دشنت ثانوية كفرزبد الرسمية بالشراكة مع "اليونيسف" ودعم فرنسا

Lebanon 24
15-06-2026 | 09:54
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وزارة التربية دشنت ثانوية كفرزبد الرسمية بالشراكة مع اليونيسف ودعم فرنسا
وزارة التربية دشنت ثانوية كفرزبد الرسمية بالشراكة مع اليونيسف ودعم فرنسا photos 0
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دشّنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، بالشراكة مع فرنسا واليونيسف، مبنى ثانوية كفرزبد الرسمية الجديد في البقاع، في محطة مهمّة نحو توسيع فرص حصول الأطفال والشباب في لبنان على تعليم نوعي، شامل، وغير منقطع.
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وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي: "أن نقف هنا اليوم، في الظروف التي نعرفها جميعاً، لنفتتح ثانوية رسمية جديدة، هذا بحدّ ذاته موقف. موقف يقول إن الدولة ما زالت قادرة على البناء، وإن المدرسة الرسمية تستحق أن نراهن عليها، وإن أولادنا يستحقون أن نواصل العمل من أجلهم مهما كانت الظروف" وأضافت :" نحن في وزارة التربية والتعليم العالي نعمل اليوم وفق رؤية واضحة لقطاع التعليم. هدفنا الأول والأخير: تعليم جيد ومنصف لكل طفل في لبنان، بدون استثناء، وبدون تمييز."


وأضافت كرامي :"في وقت لا يزال فيه نظام التعليم في لبنان يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الانقطاعات المتكرّرة في التعلّم نتيجة الأزمات المتداخلة والنزاعات، يبقى الاستثمار في البنية التحتية للمدارس الرسمية ضرورة أساسية. فالمدارس الآمنة، القادرة على الصمود، والشاملة للجميع لا تضمن استمرارية التعلّم فحسب، بل توفّر أيضاً للأطفال والمراهقين شعوراً بالاستقرار والحماية، وفرصاً لبناء مستقبلهم. ويُعدّ توسيع المرافق التعليمية وتحسينها أمراً أساسياً لدعم استمرارية التعلّم، وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان عدم ترك أي طفل دون فرصة تعليمية".
 
وقال سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو :"إن وجودي بينكم اليوم يجسّد التزام فرنسا المستمر بدعم لبنان."
 
وأضاف" في أوقات النجاح كما في فترات الشدة، تواصل فرنسا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ودعم مؤسساته، من خلال جهودها الديبلوماسية، والسياسية، والإنسانية والإنمائية."
 
وبدوره، ماركولويجي كورسي، ممثل اليونيسف في لبنان قال: "يشكّل افتتاح ثانوية كفرزبد الرسمية خطوة مهمّة لدعم التعليم الرسمي في لبنان والاستثمار في مستقبل الأطفال والمراهقين. ففي وقت واجه فيه العديد من الطلاب انقطاعاً متكرّراً في تعلّمهم بسبب الأزمات، يصبح توفير مدرسة آمنة وشاملة وداعمة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليتمكّن كل طفل وشاب من مواصلة التعلّم وتحقيق إمكاناته. نحن ممتنّون للدولة الفرنسية على شراكتها المستمرة ودعمها للتعليم في لبنان. وستواصل اليونيسف العمل مع وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء لضمان حصول كل طفل في لبنان على تعليم نوعي ومستمر، دون انقطاع."
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