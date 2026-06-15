تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القاتلان كانا في طريقهما إلى سوريا.. شعبة المعلومات تكشف تفاصيل "جريمة الميناء"

Lebanon 24
15-06-2026 | 10:37
A-
A+
القاتلان كانا في طريقهما إلى سوريا.. شعبة المعلومات تكشف تفاصيل جريمة الميناء
القاتلان كانا في طريقهما إلى سوريا.. شعبة المعلومات تكشف تفاصيل جريمة الميناء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

   بتاريخ 09- 06- 2026 وفي محلة الميناء، أقدم مجهولان على إطلاق النار من مسدّسَين حربيَّين باتجاه المدعوة (ف. ن. مواليد عام ۲۰۰٤، سورية) حيث أصيبت بعدة طلقات نارية في أنحاء جسدها نُقِلَت على أثرها إلى أحد المستشفيات وما لبثت أن فارقت الحياة متأثّرة بجراحها، فيما فرّ مطلقا النار على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة.
Advertisement

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل وتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكنت من تحديد هويتيهما، وهما:

ا. خ. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

و. خ. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

توافرت معلومات للشعبة حول قيام المذكورَين بالتحضير لعملية فرارهما إلى الأراضي السورية، حيث أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما بأقصى سرعة ممكنة.

على الفور، كثّفت قطعات شعبة المعلومات في محافظة الشمال عمليات المراقبة الحثيثة، ونفّذت تدابير احترازية على المعابر الحدودية إضافة إلى كمائن على المسالك المحتمل استخدامها من قبلهما لمنع فرارهما إلى الأراضي السورية.

بتاريخَي 12 و13-06-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول بكمين محكم في محلة الشلفة – أبي سمراء أثناء محاولته الفرار إلى الأراضي السورية، والثاني في محلة الحريشة داخل أحد المنتجعات المهجورة حيث كان مختبئاً في غرفة تحت الأرض.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
مواضيع ذات صلة
في الجديدة.. جريمة قتل وإحراق جثة وشعبة المعلومات تكشف الملابسات
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن أحد منفذي هجوم سان دييغو "المروع"
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة شخص بطلق ناري.. شعبة المعلومات تكشف الملابسات وتوقف الفاعلين
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جريمة عين الحلوة.. القصة أبعد من "عملية قتل"!
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 22:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

محافظة الشمال

أبي سمرا

السورية

القضاء

المينا

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-06-15
Lebanon24
14:31 | 2026-06-15
Lebanon24
14:28 | 2026-06-15
Lebanon24
14:00 | 2026-06-15
Lebanon24
13:39 | 2026-06-15
Lebanon24
13:30 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24